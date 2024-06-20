Uşak'ta, önceki gün, akşam saatlerinde tarım arazileri ve ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

Çevre illerden de bölgeye sevk edilen ekiplerle, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çıkan yangındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

"YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI" AA'da yer alan habere göre Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.