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        Son dakika haberi Uşak'taki orman yangını kontrol altına alındı!

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak'taki orman yangının kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandığını bildirdi. Yumaklı, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 10:30 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:46
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        Uşak'taki orman yangınıyla ilgili flaş gelişme!
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        Uşak'ta, önceki gün, akşam saatlerinde tarım arazileri ve ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

        Çevre illerden de bölgeye sevk edilen ekiplerle, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çıkan yangındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

        "YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

        AA'da yer alan habere göre Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

        "SOĞUTMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR"

        Yumaklı, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

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