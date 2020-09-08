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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi... Vagon üzerinde selfie dehşeti!
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Vagon üzerinde selfie yaparken dehşeti yaşadılar!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vagonun üzerine çıkıp selfie çekmek isteyen iki arkadaş dehşeti yaşadı. Bir anda akıma kapılan iki arkadaşın çığlıklarını duyanlar sağlık ekiplerine haber verdi. Tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikeyi atlatan Ahmet Dursun Ö., "Vagonun üzerinde manzara güzel duruyordu. Sonra elektrik çarptı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Her yerim yanıyordu. Tren yolunda dolaşmasınlar" dedi

gaziantep
DHA

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vagonun üzerine çıkıp selfie çekmek isterken akıma kapılan iki arkadaş, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nurdağı Tren Garı'nda meydana geldi. Garda dolaşan Erdal Y. ile arkadaşı Ahmet Dursun Ö., selfie çekmek için park halindeki bir vagonun üzerine çıktı. İki arkadaş, fotoğraf çekmek isterken bir anda elektrik akımına kapıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İki arkadaşın çığlıkları üzerine çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vagon üzerindeki yaralılar ekipler tarafından alınarak ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Dursun Ö. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

'MANZARASI GÜZEL DİYE ÇIKTIK'

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alınan ve hayati tehlikeyi atlatan Ahmet Dursun Ö., yaşadıklarını şöyle anlattı: "Vagonun üzerine fotoğraf çekmek için çıkmıştık. Arkadaşımdan telefonu almıştım. Oturuyorduk. Ben Erdal'dan aşağıdan fotoğraf çekmesini istedim. Vagonun üzerinde manzara güzel duruyordu. Sonra elektrik çarptı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey 'beni kurtarın' diye yardım istediğim. Her yerim yanıyordu. Tren yolunda dolaşmasınlar. Benim başıma gelen herkesin başına gelebilir. Başka kimsenin canı yanmasın. Annem babam çok üzüldü. Doktorlar çok ilgilendi, hepsine teşekkür ederim."

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