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Son dakika haberler... Trabzon'da korkutan ambulans yoğunluğu!

Koronavirüsteki vahim tablo farklı bir örnekle daha gözler önüne serildi. Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis girişindeki ambulans yoğunluğu vaka sayısındaki artışı ortaya koydu

Son dakika haberi: Vahim tablo ambulans yoğunluğuyla ortaya çıktı - Haberler
Vahim tablo ambulans yoğunluğuyla ortaya çıktı!
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İHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) vaka sayısında son günlerde kırmızı alarm veren Trabzon'da çekilen görüntüler vatandaşları korkuttu.

İHA'nın haberine göre, koronavirüs vakalarında yüzde 50 artışın yaşandığı Trabzon'da poliklinik hizmetinin kaldırılarak, sadece Covid hastalarına hizmet vermeye başlayan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde çekilen görüntüler vaka sayısında artışı gözler önüne serdi.

Çok sayıda ambulansın hastaları bırakmak için oluşturduğu yoğunluğa ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayısında yüzde 50 artış olduğunu açıkladığı Trabzon'da yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 75 olurken, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklama ile vatandaşları uyararak, "Koronavirüs, genç-yaşlı demeden pek çok vatandaşımızı aramızdan ayırıyor. Halen canlar yitiriyoruz. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla taviz vermeyelim" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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