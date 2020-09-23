DHA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, köpeğini sokak köpekleriyle dövüştüren bir kişi daha sonra da bir köpeği silahla vurarak öldürdü. Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, dün Büyükçekmece'nin Sinanoba Mahallesi Tepekent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi pitbull cinsi köpeklerini, cadde üzerinde sokak köpekleriyle kavga ettirdi. Sokak köpekleri ile kendi köpekleri arasında kavga başlarken, cadde üzerinde başka bir köpek pitbulların üzerine koştu.

Köpeklerden birinin sahibi kendi köpeğini çekerek, koşan sokak köpeğine ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan köpek hayatını kaybederken, saldırganlar yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Gelen silah seslerinin üzerine caddeye koşan vatandaşlar da durumu polis ekiplerine bildirdi.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜ

Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki bir dükkana ait güvenlik kameraları yaşanan anları saniye saniye kaydetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, pitbull cinsi köpeklerin sahibinin, sokak köpeğine ateş ettiği anlar gözüküyor.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri saldırganın Erhan T. olduğunu belirledi. Erhan T. yakalanarak gözaltına alındı. Köpeğin ölümüne neden olan saldırgana 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 14-L maddesinden 9 bin 563 TL, 14-A maddesinden ise 947 TL olmak üzere toplamda 10 bin 510 lira para cezası kesildi. Erhan T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.