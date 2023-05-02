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Son dakika haberi 'Yarısı Bizden'e başvuru sayısı 438 bini geçti

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında, "Yarısı Bizden' kampanyasında şu anda başvuru 438 bin 200 ancak bu rakam yayın bitene kadar daha da artacaktır" dedi

Son dakika haberi 'Yarısı Bizden'e başvuru sayısı 438 bini geçti
HABERTURK.COM

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Habertürk TV'de Gün Ortası programına katıldı. Bulut, deprem bölgesi ve İstanbul'daki çalışmalarla ilgili açıklamalar yaptı.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında İstanbul'da başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısının 438 bini aştığını söyledi. Bulut, "Yarısı Bizden' kampanyasında şu anda başvuru 438 bin 200 ancak bu rakam yayın bitene kadar daha da artacaktır" dedi.

TOKİ Başkanı Bulut'un açıklamalarından satır başları şöyle:

183 bin konutumuz vardı bölgede, TOKİ binalarının ciddi hasar almamış olması ve can kaybına sebep olmaması büyük önem taşıyor.

Türkiye’nin tamamını bir deprem bölgesi olarak kabul ederek, hem projelendirme aşamasında hem de sürdürme kısmında çok titiz çalışmalar yürütüyoruz.

Biz Ankara’da durmadık, ilk günden itibaren bölgedeydik. İnşaat malzemesi üreticilerinden müteahhitlik şirketlerine kadar biz toplayarak bölgeye gittik.

Bizim sosyal konut üretmek amacıyla da belirlediğimiz rezerv konut alanları vardı. Biz çalışmalarımızı ikiye ayırdık. Birincisi rezerv konut alanları, ikincisi ise şehirlerin yıkıldığı alanlar üzerinde oldu.

Şehir merkezlerindeki binalar için ayrı bir tasarım oluşturuyoruz. Ancak şu anda enkaz kaldırma çalışmaları, tasarım ve projelendirme çalışmaları devam ettiği için halen oralarla ilgili çalışmalara başlamadık. Rezerv konut alanlarından başladık. Rezerv konut alanları şehre göre daha ferah ve yollarıyla ortamıyla daha çok tercih edilen alanlar oluyor. Konut sahiplerinin tercihlerine bırakacağız.

"1 YILA YAYARAK 300 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ"

Ancak öncelikli olarak 1 yıl içerisinde konut ihtiyacını karşılayacağız dediğimiz 300 bine yakın konutu bu rezerv konut alanlarına yapacağız. Mayısın sonu, haziran başına kadar 300 bin rakamına, köy evleriyle birlikte ulaşacağız.

İnşaat yapma açısından bu bölge de uygun olduğu için 1 yıl içerisinde bunu bitirebileceğiz. Şehir merkezlerinde tasarımları biten yerlerden de inşaatına başlanan alanlar oldu. Geçtiğimiz hafta sayın Cumhurbaşkanımız temelini attı. Biz 300 bini aynı anda teslim etmeyeceğiz. Bir yıllık bir zamana yayarak bu evlerin teslimatını gerçekleştireceğiz.

"YARISI BİZDEN' KAMPANYASINDA 200 BİN SINIRI YOK"

'Yarısı Bizden' kampanyasının herhangi bir sınırlaması yok. Başvuru neticesinde öncelikli olarak 200 bin alacağız ancak bu aşılacak. İstanbul’da 1 buçuk milyon riskli konut var. Bunlar 200 bine bölünerek üzerine konarak devam edecek. Yalnızca ilk etap olarak 200 bin belirlendi.

İstanbul’da 1,5 milyon konut üretilecek. Bunların 1 milyonu rezerv konut alanlarında. 500 bini Anadolu Yakası’nda (Tuzla-Maltepe-Pendik ağırlıklı), 500 bini Avrupa yakasında gerçekleştirilecek.
Kalan 500 bini de şehir içinde yapılacak.

Bu rezerv konut alanlarında, okullar, parklar, şehir alanları oluşturulacak

Dönüşüme tabi tutulacağı karar verilip proje hazırlanan binalara Bakanlığın kira ve taşınma yardımı var. Yapılma süreci ile ilgili de vatandaş herhangi bir ödeme yapmayacak. Bu konutlar tamamlandıktan sonra 2+1 için 1,5 milyon TL, 3+1 konut için 1 milyon 800 bin TL ödeme olacak.

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