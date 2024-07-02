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        Haberler Gündem Son dakika haberi Ali Yerlikaya: 474 kişi gözaltına alındı!

        Son dakika haberi Yerlikaya: 474 kişi gözaltına alındı!

        Bakan Yerlikaya: Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen (göçmen karşıtı) provokatif eylemler sonrası 474 kişi gözaltına alınmıştır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:31 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:38
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        Yerlikaya: 474 kişi gözaltına alındı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'deki olaylar sonrası provokatif eylemlerde bulunan 474 kişinin gözaltına alındığını, bunların 285'inin çeşitli suçlardan adli kaydı olduğunu bildirdi.

        Yerlikaya, şu açıklamada bulundu: "Kayseri’de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir.

        Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285’inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir.

        Kıymetli Vatandaşlarım; Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir."

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        #Ali Yerlikaya
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