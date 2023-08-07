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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Yine aynı kaza: 4 ölü! Bursa'da bir aile yok oldu!

        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!

        Bursa'da, yol kenarında park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü 46 yaşındaki Orhan Çalışkan, eşi 40 yaşındaki Serpil Çalışkan, kızları 16 yaşındaki Ceydan Çalışkan ile araçta bulunan aynı yaştaki Ceyda Vatansever hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 09:52
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        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
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        Bursa'da kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-Balıkesir kara yolunun 60'ıncı kilometresindeki Karacabey ilçesi Uluabat Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

        PARK HALİNDEKİ TIR'A ARKADAN ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre Balıkesir'den Bursa istikametine seyir halinde olan Orhan Çalışkan (46) yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halindeki, sürücüsü Harun Tanrıverdi'nin (42) içinde uyuduğu TIR'a çarptı.

        4 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan otomobilin sürücüsü Orhan Çalışkan ile eşi Serpil Çalışkan, kızı Ceyda Çalışkan ve Ceyda Vatansever'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        OĞULLARIN TEDAVİ ALTINDA

        Otomobilde yolcu olarak bulunan Z.Ş. (17) ile R.Ç. (14) ise yaralandı. R.Ç.'nin, hayatını kaybeden Serpil-Orhan Çalışkan çiftinin oğlu olduğu öğrenildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınırken, 4 kişinin cansız bedenleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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