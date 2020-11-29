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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi: Yolda yürüyen kadına kapkaççı dehşeti - VİDEO
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Gaziosmanpaşa'daki yolda yürüyen kadına kapkaççı dehşeti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yolda yürüyen kadın dehşeti yaşadı. bir kapkaççı, telefonuyla konuşarak yürüyen bir kadının elinden cep telefonunu alarak kaçtı. Kapkaççıyı yakalamak için peşine düşen kadın yere düşerken, olayı gören bir grup vatandaş da kapkaççıyı kovaladı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin yakaladığı kapkaççı ise tutuklandı

Son dakika haberi: Yolda yürüyen kadına kapkaççı dehşeti - VİDEO
DHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kapkaççı, yürüyen bir kadının konuştuğu cep telefonunu elinden alarak kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Kasım Salı gün, saat 15.40 sıralarında Çukurçesme Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki bir kadın, kızıyla telefonla konuştuğu sırada bir kapkaççının hedefi oldu. Kapkaççı, kadının yanına yaklaşarak elindeki telefonu alıp kaçtı.

VATANDAŞLAR UZUN SÜRE PEŞİNDEN KOŞTU

Kapkaççıyı tutmaya çalışırken koşan kadın ise yere düştü. Olayı gören bir grup vatandaş da kapkaççının peşine düştü. Uzun süre kovaladıkları kapkaççıyı yakalayamayan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu kapkaççı kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan kapkaççı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kapkaççının kadına yaklaşarak elindeki telefonu alıp kaçtığı, kadının onu tutmaya çalışırken yere düştüğü, bir grup vatandaşın da kapkaççının peşinden koştuğu görülüyor.

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