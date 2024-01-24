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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Yük gemisinin kaptanı gemide ölü bulundu!

        Yük gemisinin kaptanı gemide ölü bulundu!

        İstanbul Kartal'da, deniz açıklarında demirleyen yük gemisinin kaptanı 65 yaşındaki Harun Kuş, geminin içinde düşüp kafasını vurması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:04
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        Yük gemisinin kaptanı gemide ölü bulundu!
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        İstanbul'da olay, saat 08.00 sırlarında İstanbul Kartal deniz açıklarında yaşandı. İddiaya göre, Kartal iskelesine 1 mil uzaklıkta demirlenmiş bir yük gemisinin kaptanı Harun Kuş (65), geminin içinde kamarayı açarken düşüp kafasını vurması sonucu hayatını kaybetti.

        OLAY YERİ İNCELEME EKİBİ GELDİ

        İHA'da yer alan habere göre gemide bulunan mürettebat tarafından durum sahil güvenlik komutanlığı ekiplerine bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Vefat eden gemi kaptanı Harun Kuş'un ailesi de olay yerine çağırıldı. Olay yerine gelen ekipler ve Kartal Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geminin içinde düşüp hayatını kaybeden Kaptan Harun Kuş'un cenazesi Kartal balıkçı barınağına çıkarıldı. Çıkarılan cenaze ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Olay yerinde bulunan vatandaşlardan Murat Kutlu, "Kaptan demirlenmişti gemiyi, vefat etmiş. Mürettebat fark etmiş sabah, şu anda savcı burada, olay yeri inceleme ekipleri burada, sahil güvenlik ekipleri burada çalışmalarını yapıyorlar. Sahil güvenlikte geminin yanında" dedi.

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        #istanbul
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