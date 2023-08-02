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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: Zap'ta 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi!

        Zap'ta 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi!

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak´ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 10:46
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        Zap'ta 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi!
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        Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

        MSB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

        DHA'da yer alan habere göre açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.

        #Pençe Kilit
        #Son dakika haberler
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