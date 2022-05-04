Son dakika: Zeytindalı Bölgesi'nde bir teğmen şehit oldu

Zeytindalı Bölgesi'nde bir teğmen şehit oldu 0:00 / 0:00

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde teröristlerce düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Zeytindalı Harekât Bölgesinde, 04 Mayıs 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İs. Tğm. Talha Bahadır ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

24 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

MSB, açıklamasında "Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır" bilgisi verdi.