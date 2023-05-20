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Haberler Gündem 3. Sayfa 21 yıl önceki cinayet aile içi infaz çıktı! - Son dakika gündem haberleri
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21 yıl önceki cinayet aile içi infaz çıktı!

İzmir'de, 2002 yılında kayıp olan çocuklarının cansız bedenini Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulan aile, DNA testi raporlarının sonuçlanmasının ardından 21 yıl sonra çocuklarının cenazesini teslim aldı. 21 yıldır evlat acısı çeken acılı anne ise sürecin gecikmesinden dolayı çok yıprandıklarını belirterek, "Bu acımız dinmeyecek ama en azından çocuğumun mezarı olacak" diyerek teselli buldu. İşte akılalmaz aile içi infaz...

21 yıl önceki cinayet aile içi infaz çıktı! - Son dakika gündem haberleri
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İHA

İzmir'de 2002 yılında kaybolan ve ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen Barış Özek'in (18) cansız bedeni, 6 ay sonra Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulundu.

CESEDİ TANINMAYACAK HALDE BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Yazıdere Mahallesi Körkuyu mevkiinde bulunan bir kuyuda tanınmayacak halde olan cesedin teşhisi için çalışma yapan polis ekipleri, kayıp başvurusunda bulunan aileler ile görüştü.

CİNAYE FAİLİ MEÇHUL OLARAK KALDI

Barış Özek’in eşi Cevriye Demirbaş, cesedi ayakkabılarından; annesi Gönül Özek ise kıyafetlerinden teşhis etti. Ancak alınan DNA örneklerinden sağlıklı sonuç alınamadığı öne sürülerek cinayet kayıtlara faili meçhul olarak geçti. Cenaze ise aileye teslim edilemedi.

EŞİNİN AİLESİ TEKRAR SORGUYA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ölen şahsın eşi Cevriye Demirbaş'ın ailesini ifadeye çağırdı. Yapılan sorgunun ardından olayın aile içi infaz olduğu tespit edildi. Barış Özek’in, karısı Cevriye Demirbaş’a kötü davrandığı gerekçesiyle aile meclisinin öldürme kararı aldığını, cinayeti ise 2013 yılında işlediği bir başka cinayet nedeniyle 20 yıla mahkum olan Ercan A.’nın işlediğini tespit etti.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Özek’i öldürme kararını veren aile üyelerinden İ.A., N.A., N.A.. ve A.A. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ercan A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNE 21 YIL SONRA OĞLUNUN CENAZESİNİ ALDI

Öte yandan olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılık tarafından, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması maksadıyla yeni çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar neticesinde, DNA örneğinin aileyle tamamen eşleştiği ortaya çıktı. Anne Gönül Özek, 2 gün önce aldığı bir telefonla DNA örneklerinin eşleştiğini ve ertesi gün oğlunun cenazesini teslim alacağını öğrendi. Neye uğradığını şaşıran ve 21 yıldır evlat hasreti çeken acılı anne, oğlu Barış Özek'in kemiklerini teslim aldı.

"21 YIL KÂBUS YAŞADIK" DEDİ

21 yıl önce kayıplara karışan evladı Barış Özek'in cenazesini alan acılı anne Gönül Özek, çocuğunun artık bir mezarının olması nedeniyle teselli bulduklarını ancak geç tecelli eden adalet nedeniyle de 21 yıl kabus yaşadıklarını belirtti.

"EN AZINDAN MEZARI OLACAK"

Anne Özek, "2002 yılında biz oğlumuzu kaybettik ve kayıp ilanı verdik. Otomobili Altındağ tarafında bulundu ama kendisi ortada yoktu. Biz yıllardır arıyorduk ama bulamadık. Kayıp ilanı verdikten 6 ay sonra Aydın İncirliova'da bir ceset bulundu ve biz de gittiğimizde evladımızın o olduğunu kıyafetlerinden ve porselen dişlerinden teşhis etmiştik. Ama o cesedin bizim çocuğumuza ait olmadığını, başka birine ait olduğunu söylediler. Sonra biz İzmir'e geri döndük ve babası da evlat acısına dayanamayarak 6 ay sonra vefat etti. Sonra bizi çağırdılar tekrar ve yeni atanan savcı faili meçhul cinayetleri çözmek için çalışma başlatmış 3 yıl önce; bu cesedin bizim çocuğumuza ait olduğunu söylediler. Ben ve çocuklarım DNA testi verdik ve test sonucunu beklememiz gerektiğini söylediler. Dün bana bir telefon geldi ve savcılıktan gelen telefonda DNA raporlarımızın uyuştuğunu, 21 sene önce kaybettiğimiz evladımızın kemiklerini teslim edeceklerini söylediler. Ben şimdi 21 sene sonra evladıma kavuşacağım.

"DUYUNCA NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"

Ben duyunca neye uğradığımı şaşırdım. 21 sene geçti aradan. Aynı ceset, aynı kemikler... 21 sene boyunca bizi oyaladılar. Ben bu olayın araştırılmasını istiyorum. Cinayeti işleyen kimse, gerçek faillerinin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Benim oğlum şu an yaşasa 38 yaşında çoluk çocuk sahibi olacaktı. 21 sene sonra babasının mezarının üzerine gömeceğiz. Bu acımız dinmeyecek ama en azından çocuğumun mezarı olacak" açıklamasında bulundu.

BABASININ ÜZERİNE DEFNEDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na getirilen Barış Özek'in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze, önceki gün Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan Hacı Bayram Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kokluca Mezarlığı'nda bulunan babası Rıza Özek'in üzerine defnedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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