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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında oğlu ölmüş o yaralanmıştı! 70 yıllık anlaşmazlık! - Öne çıkan haberler
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9 kişinin öldüğü arazi kavgasında oğlu ölmüş o yaralanmıştı! 70 yıllık anlaşmazlık!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında yaralı olarak kurtulan 63 yaşındaki Ahmet Alyamaç, iki aile arasındaki husumetin 70 yıldır devam ettiği söyledi. Alyamaç, "Ateş salınan arazi ile tartışmalara konu olan arazi değil. 2 kardeşim, 1 oğlum ve bir yeğenim yaşamını yitirdi. Devletin önlem alması lazım. Her yere bu meselenin böyle olacağını söylemiştik. Bu arazilerin davasının 70-80 yıl sürmesi gerekmiyor. İnsanları bu şekil mağdur etmelerine gerek yok. Tapu kadastro mahkemelerinin hepsinin sona ermesi lazım" dedi

Son dakika haberler: 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında oğlu ölmüş o yaralanmıştı! 70 yıllık anlaşmazlık! - Öne çıkan haberler
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DHA

Diyarbakır'da yaşanan ve yürekleri kanatan olay, 15 Haziran günü sabah saatlerinde Bismil ilçesi Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi.

İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Olayda yaralanan ve oğlunu kaybeden Ahmet Alyama&ccedil;.
Olayda yaralanan ve oğlunu kaybeden Ahmet Alyamaç.

DHA'da yer alan habere göre Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada, Taş Ailesi'nden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç Ailesi'nden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti.

CENAZELER DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Alyamaç ailesinden yaralanan Ahmet Alyamaç ve M.A. ise hastanede tedaviye alındı. Olay öncesi çıkan yangın, havadan jandarma helikopteri, karadan ise itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Mahallede jandarmanın aldığı geniş güvenlik önlemi sürerken, ölenler dün toprağa verildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 11 KİŞİ ARANIYOR

Olayla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı´nca 3 savcı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüphelinin de yakalanmasına çalışırken, hastanede tedavisi süren M.A. ve Ahmet Alyamaç da soruşturma dosyasına şüpheli sıfatıyla eklendi.

OĞLUNU, 2 KARDEŞİNİ VE 1 YEĞENİNİ KAYBETTİ

Olaydan yaralı olarak kurtulan 2 kişiden hastanede tedavisi süren Ahmet Alyamaç, yaşanan olayda oğlu Yunus, kardeşleri Selim ve Emin ile yeğeni Ömer Alyamaç´ın yaşamını yitirdiğini söyledi.

"DAVA 70 YILDIR DEVAM EDİYOR"

Almayaç, Taş Ailesiyle aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğunu ifade ederek, "Orası 213 nolu parsel, 379 dönüm arazi. Mahkemesi yaklaşık 70 yıldır devam ediyor. Ateş salınan arazi tartışmalara konu olan arazi değil. Kendi arazimiz olan yer. Kendi kullandığımız yer ateşe verildi. 200 dönümlük yer değil. O bilgi yanlış. 2 kardeşim, 1 oğlum ve bir yeğenim yaşamını yitirdi. Devletin önlem alması lazım.

"DEVLETİN ÖNLEM ALMASI LAZIM"

Bu arazilerin davasının 70-80 yıl sürmesi gerekmiyor. İnsanları bu şekil mağdur etmelerine gerek yok. Tapu kadastro mahkemelerinin hepsinin sona ermesi lazım. Bu tür husumetler daha da çoğalacaktır" diye konuştu.

"JANDARMAYA ATEŞ EDİLDİ"

Olay yerine ateşi söndüremeye gittiğini dile getiren Alyamaç, "Bir traktörümüze kurşun değdi. Tekerlek patladı. Ona baktık, traktördeyken silah sesi gelmedi. Aşağı inince de silah sesleri gelince diğer traktörle aşağı kaçtık. Bana ve yeğenime kurşun değdi. Diğer yeğenim de yerde kaldı. Jandarma geldi. Jandarmaya ateş edildi.

"HER YERE BU MESELENİN BÖYLE OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİK"

Jandarma peşlerine düştü, yakalayamadı. Jandarma vefat eden Ömer Alyamaç´ı hastaneye götürdü. Ambulans da beni aldı. Buna sebep olanlara Allah bırakmasın. Her yere bu meselenin böyle olacağını söylemiştik. Hiçbir önlem, tedbir alınmadı. Kaymakamlıkta dosyalarımız, dilekçelerimiz var. Savcı Beyin yanında jandarmaya gönderildiği var. Hepsi resmi yolla yapılmış ve kayıt altına alınmış işlemlerdir" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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