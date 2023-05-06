İyi Parti lideri Akşener: Menderes'in mezarını Çakırbeyli'ye getireceğiz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'da vatandaşlara sesleniyor. Akşener'in konuşmasının satırbaşları şöyle:
"Aklıma 2019'daki mitingimiz geldi, ilerisine geçmişiz, ardında kalmamışız. Rahmetli Menderes'in ailesiyle görüşüp Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcu olsun.
Çok ilginç bir seçime gidiyoruz. Hayatımızda işitmediğimiz küfürleri, iftiraları... Sürtük olduk, çürük olduk, düşük olduk; yetmedi süfli oldunuz. Tarımla üretim yapanlar 2019'da teröristtiniz, bugün hain.
AK PARTİ'YE TEPKİ: KAPKARA MÜHÜR VAR
Şimdi İstiklal Marşı'nı kağıttan okuyamayan o derece milli abi, 'Bunlar işgalci güçler', sen kimsin; onlar İstiklal mücadelesi verenlermiş. Bir yüzükle başladığınız hayatın sonunda gemiciklerin menşelerini söyleyin. İstiklal mücadelesi verenlerin cebinde haram olmaz. Bir tanesi var; asayişten sorumlu muhteremin kafayı taktığı şey ne erkek-erkeğe evlilik. Daha ileri gitti, erkeklerle hayvanların evliliğini serbest bırakacakmışız.
Bir tane daha var Adalet Bakanı; bu arkadaşımız girişir övmeye onun dilinde 'Fethullah Gülen Hoca Efendi'. CHP'li milletvekilleri itiraz yapar, o arkadaş aslan kesilir CHP'nin üzerine yürürdü. Bu arkadaşa göre biz kazandığımızda FETÖ kazanmış olacakmış. Ama genel olarak en büyük FETÖ'cüler böyle diyor. Temiz alınlarıyla secdeye varanlar onlarmış, biz kazanırsak şampanya patlatacakmışız. Bu arkadaşlara şunu hatırlatmak isterim; temiz alnın olması için harama el uzatmamış olmanız lazım. 5-10-15 maaş verip diğer çocukları intihara zorlamamış olmanız lazım. Sizin alınlarınızın neresi temiz, kapkara bir mühür var.
Sonra döndü bu abilerin başındaki Recep Bey, Kemal Bey ile beni Gabar ve Cudi'ye gömmeye karar verdi. Gabar'a beni gömmeye karar verdi sanırım, mezar kazarken petrol bulundu. Kemal Bey için Cudi'de kazılan mezardan ne çıkacak?
"HERKES GEÇMİŞİNE BAKSIN"
Bu milleti ahmak yerine koyan bir zihniyettir. Bu milleti maraba gören bir zihniyettir. Sizin nereniz, nasıl bir şekilde işgalci olursunuz? Aydın'da bir işgalci yoktur. Herkes kendi geçmişine baksın. Bir seçime gidiliyor, millet bir karar verecek. Aydın'ın hala cezalandırılmasına mı evet diyeceksiniz yoksa sizi soyanların emekli edilmesine mi 'evet' diyeceksiniz?
Recep Bey, sen bu ülkenin kadının, erkeğinin, çocuğunun, gencinin, yaşlısının güvenliğinden sorumlusun. Hayatlarından sorumlusun. Senin devr-i iktidarında bir akademisyen katledildi. Sinan'ı katledenlerden, azmettiricilerden hepsinden hesap soracağız.
"100 BİN ÖĞRETMEN HEMEN ATANACAK"
11 bin öğretmenin eğitim alabileceği okullarımızı kısa sürede açabilecek durumdayız. Bu okulları açacağız. 100 bin öğretmen atamasını hemen gerçekleştireceğiz. Köyde çobanlık yapacak, besiciliği geliştirecek gencin SSK'sını biz ödeyeceğiz. Elektrik, tohum gibi ürünün gider malzemelerinin yüzde 20'sini ekim yapmadan destek olarak alacaksınız. Butik organize sanayi bölgeleri kuracağız. Yeni yatırım ve teşviklerle Türkiye'nin ilk 10 şehri arasına girmesini sağlayacağız. Çiftçiye primleri hasatın hemen ardından ödenecek.
"ÖZELLEŞTİRMELER GÖZDEN GEÇİRİLECEK"
Mavi gözlü bozkurt Atatürk, Sümerbank'ı kurduğu için, ona gıcık oldukları için Sümerbank'ı sattılar. Özelleştirmeler yeniden gözden geçirilecek. Bunun için hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, adalet olmalıdır.
Hanımlar, kızlar bana bakın ben PKK'lıymışım. Bursa'da, Kocaeli'nde PKK'lıymışım, Van'da, Diyarbakır'da faili meçhulcüymüşüm. Ey Erdoğan sağ elinde Hizbullah var. Gonca Kuriş'in katilleri var. Sol elinde Habur rezaleti var. Abdullah Öcalan'ın kardeşine bizim Mehmet dedin. 2019'da mektubunu okutup, televizyona çıkarttın. Sol elinde de PKK var Recep bey.
"PKK'LIYSAM, DOKUNULMAZLIĞIM YOK, TUTUKLASANA"
Yav arkadaş ben PKK'lıysam vatan hainiyim demektir. Tutuklasana beni, dokunulmazlğım yok ki. Devlet ciddiyetini bu kadar ayaklar altına almaya ne hakkınız var. Ama niye böyle oluyor. Ne soymuşlar bu ülkeyi, ne soymuşlar be. Allah'ın izniyle soyulmuş olan Türkiye'nin tüm paralarını Türkiye'ye getireceğiz.
İnşallah 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımız, ben de Türkiye'nin başbakanı olacağım. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e Aydın."
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