İyi Parti lideri Akşener: Menderes'in mezarını Çakırbeyli'ye getireceğiz

AK PARTİ'YE TEPKİ: KAPKARA MÜHÜR VAR

Şimdi İstiklal Marşı'nı kağıttan okuyamayan o derece milli abi, 'Bunlar işgalci güçler', sen kimsin; onlar İstiklal mücadelesi verenlermiş. Bir yüzükle başladığınız hayatın sonunda gemiciklerin menşelerini söyleyin. İstiklal mücadelesi verenlerin cebinde haram olmaz. Bir tanesi var; asayişten sorumlu muhteremin kafayı taktığı şey ne erkek-erkeğe evlilik. Daha ileri gitti, erkeklerle hayvanların evliliğini serbest bırakacakmışız.

Bir tane daha var Adalet Bakanı; bu arkadaşımız girişir övmeye onun dilinde 'Fethullah Gülen Hoca Efendi'. CHP'li milletvekilleri itiraz yapar, o arkadaş aslan kesilir CHP'nin üzerine yürürdü. Bu arkadaşa göre biz kazandığımızda FETÖ kazanmış olacakmış. Ama genel olarak en büyük FETÖ'cüler böyle diyor. Temiz alınlarıyla secdeye varanlar onlarmış, biz kazanırsak şampanya patlatacakmışız. Bu arkadaşlara şunu hatırlatmak isterim; temiz alnın olması için harama el uzatmamış olmanız lazım. 5-10-15 maaş verip diğer çocukları intihara zorlamamış olmanız lazım. Sizin alınlarınızın neresi temiz, kapkara bir mühür var.

Sonra döndü bu abilerin başındaki Recep Bey, Kemal Bey ile beni Gabar ve Cudi'ye gömmeye karar verdi. Gabar'a beni gömmeye karar verdi sanırım, mezar kazarken petrol bulundu. Kemal Bey için Cudi'de kazılan mezardan ne çıkacak?