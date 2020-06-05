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HaberlerGündemSon dakika haberler... Annesini merdivenden itmişti! Şikayetçi olmadı!
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Son dakika haberi! Annesini ittiği iddia edilmişti! Flaş gelişme!

Tekirdağ’da pahalı bulduğu ayakkabıyı almadığı için kızı tarafından merdivenlerden itildiği iddia edilen anne Nevin Ş., kızı P.D.’yi karakolda affetti. Türkiye’nin yüreğini sızlatan olayın ardından ifadesi alınan anne kızından şikayetçi olmadı

tekirdağ
HABERTURK.COM

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde beğendiği ayakkabıyı pahalı bulduğu için satın almayan annesiyle önce tartışan sonra da AVM’nin merdivenlerinden ittiği iddia edilen P.D., adlı genç kız, polis tarafından gözaltına alındı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından eve giden polis, anne ve kızının ifadesine başvurdu. Anne Nevin Ş., kızından şikayetçi olmadığını belirterek, “Kızımın beni merdivenlerden kasıtlı olarak ittiğini düşünmüyorum. AVM’de görüntülerimiz çeken ve sosyal medyada atan Gülay adlı 541 937 …. nolu telefon sahibinden şikayetçiyim” dedi.

AYAKKABIYI PAHALI BULDUĞU İÇİN ALMAMIŞ

Kızıyla birlikte AVM’ye girdikleri belirten Nevin Ş., “Kızım bir ayakkabı beğendi. Pahalı olduğu için almak istemedim. Sonra benden para istedi. Bende almak için yukarı çıktım. Bu sırada kızım bana bağırınca ayakkabıyı almak istemediğimi söyledim. Beni çekiştirmeye başladı. Merdivenlerin başında kızımdan kurtulmaya çalışırken dengemi kaybettim ve merdivenlerden düştüm. Mağaza çalışanı kızıma hakaret etti. Kızım sakinleşti ve mağazadan çıktık” dedi.

GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN BENDEN ÖZÜR DİLEDİ

Kızını arkadaşlarının aradığını ve AVM’de yaşananların sosyal medyada yayıldığını söylediğini belirten Nevin Ş., “Kızım ‘Anne yaşadıklarımız çekip sosyal medyaya atmışlar’ dedi. Bende AVM’ye gidip çekeni bulmak istedim. Çeken kişinin izinli olduğunu söylediler. Sonra çekimi yapan beni aradı ve özür diledi. Kızımın hayatını mahvettiğini söyledim. Daha sonra polisler geldi” diye konuştu. Anne polis merkezinde kızı ise yaşı küçük olduğu için çocuk polisine ifade verdi. Kasten yaralama ve hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

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