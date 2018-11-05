Apple, artan döviz kuruna rağmen uzun zamandır App Store üzerinde bir zam yapmamıştı. Zamların gelmemesi, Apple'ın Steam benzeri bir politika izlediği sorusunu akıllara dahi getirmişti. Doların 7 TL'lere çıktığı zamanlarda bile zam yapmayan Apple, beklenen zammı bugün itibarıyla yaptı.

App Store'da yer alan tüm ücretli oyun ve uygulamaları etkileyen bu zam, platformdaki uygulamaların fiyat ortalamasını da 20 TL'lere çıkardı.

İNDİRİMİN ARDINDAN ZAM KARARI

Apple'ın yaptığı bu zam sürpriz oldu, çünkü şirket geçen gün iPad Pro ve Mac etkinliğinin hemen ardından Türkiye fiyatlarında ufak bir indirime gitme kararı almıştı. Üstelik App Store'a yapılan zamlar, 50 kuruş eklendi şeklinde de olmadı.

Örneğin normalde 29,99 TL'ye satılan Minecraft, yeni zam ile birlikte 49,99 TL'den satılmaya başladı. Düşük fiyatlı ürünlerde durumlar daha da kötü. Normalde 0,59 TL'ye satılan oyun ve uygulamaların hemen hemen tamamı yaklaşık 4 kat zamlanarak 1,99 TL'ye çıktı.

UYGULAMA VE OYUNLARDA GEÇERLİ

Bu zamlar şu an için uygulama ve oyun satın alımlarında geçerli. Uygulama içi satın almalarda henüz bir değişiklik yok, ancak muhtemelen birkaç gün içerisinde uygulama içi satın almalara da bu denli büyük çaplı bir zam gelecek.

App Store'daki eski ve yeni fiyatlar ise şu şekilde:

0,59 TL > 1,99 TL

8,49 TL > 26,99 TL

29,99 TL > 49,99 TL

ABD fiyatları ve Türkiye'deki yeni fiyatlar:

0.99 dolar > 6,99 TL

1,99 dolar > 12,99 TL

2.99 dolar > 19,99 TL

3.99 dolar > 26,99 TL

6.99 dolar > 49,99 TL

8.99 dolar > 59,99 TL

9,99 dolar > 69,99 TL

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