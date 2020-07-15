15 Temmuz şehidinin eşi hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

AA

Yangın çıkan yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerden tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerin "milyoncu" diye bilinen ucuzluk dükkanlarının sahipleri olduğu ve aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle iş yerlerini kundakladıkları ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da, gece saatlerinde Bağcılar'da yangının çıktığı iş yerlerinden 4'ünün bir aileye ait olduğu belirtildi.

Güneşli Mahallesi, Menderes ve Üsküp caddelerindeki iş yerlerinde saat 02.00 sıralarında çıkan yangınlarla ilgili olarak A.B, V.B ve Z.B'nin yakalandığı ifade edilen açıklamada, iş yeri sahipleri ve şüphelilerin 10 Temmuz'da meydana gelen ve yargıya intikal eden "yaralamalı kavga" olayının da tarafları olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, olayla ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi.