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Bahçeli'den Balıkesir'de açık hava toplantısı

MHP lideri Devlet Bahçeli, genel seçime bir hafta kala Balıkesir'de düzenlediği açık hava toplantısında seçmenlerine seslendi. Bahçeli, "İngiliz The Economist dergisi Erdoğan gitmeli diyormuş, Türkiye'ye yön veremezler. Türkiye'yi sömürge haline getiremezler. Alayı gelsin şayet boyun eğersek onlar gibi namerdiz" diye konuştu

Son dakika haberler: Bahçeli'den Balıkesir'de açık hava toplantısı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir'de seçmenlere seslendi. Bahçeli, özetle şu açıklamalarda bulundu:

"Balıkesir, Kuvay-i Milliye kentidir. İstikrar demek Balıkesir demektir. İstikbal demek Balıkesir'dir. Balıkesir, zillete düşmedi düşmeyecektir. Balıkesirli kardeşlerim Türk düşmanlarına hiçbir zaman aldanmadı, hiçbir zaman da teslim olmadı. İnanıyorum ki 14 Mayıs'ta da aynı inancı dosta düşmana göstereceksiniz. Ahlaki kucaklaşmamızın adı, Cumhur ittifakıdır.

Türkiye'nin önünü hiçbir ittifak kesemeyecektir. Geleceğin gücü Türkiye olacaktır. Bu nedenle 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın eşiği, geçilmesi gereken en önemli kavşaktır. Şartlar ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? Bir oyunuzu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bir oyunuzu da MHP'ye verecek misiniz?

Balıkesir'e inanıyorum, Balıkesirli kardeşlerime sonuna kadar güveniyorum. Aziz milletim, kahraman Balıkesirli kardeşlerim sıra sizde. Vatana, bayrağa, Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Bu evetlerin gücüyle, bahtiyarlığıyla sıra hepinizde çağrısını yapıyorum. Ülkümüzden de ülkemizden de vazgeçmeyeceğiz.

PKK Kılıçdaroğlu'na aleni destektir. FETÖ Kılıçdaroğlu'na siper olmuştur. İngiliz The Economist dergisi Erdoğan gitmeli diyormuş, Türkiye'ye yön veremezler. Türkiye'yi sömürge haline getiremezler. Alayı gelsin şayet boyun eğersek onlar gibi namerdiz. Biliniz ki tehlike çok büyüktür. İstenilen denetim altında tutulan, taviz vermeye hazır bir cumhurbaşkanıdır. Terör örgütünün taşeronu Kılıçdaroğlu'dur.

Kılıçdaroğlu ve Millet ittifakı bir güvenlik sorunudur. Geleceğe ışık tutan bir projesi yoktur. İyi Parti başkanının dedikodudan başka yaptığı bir şey yoktur. Onların hain destekçileri varsa bizim yıldız gibi parlayan bir ülkemiz var. Ne yaparlarsa yapsınlar, kokuşmuşların üzerine yürüyoruz. Biz direndikçe silinip gidecekler.

Millet diyeceğiz, vatan diyeceğiz, al bayrağın altında toplanıp bağımsızlığımıza gölge düşürmeyeceğiz. Devletimizin hükümranlık haklarını korumak için aziz milletim sıra sende diyeceğiz.

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