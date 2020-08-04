İHA

Olay, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki bir binanın zemin katında oturan 35 yaşlarındaki Veli Y, sabah saatlerinde ağabeyi Ömer Y.(40) ile aralarında henüz bilinmeyen bir anlaşmazlıktan dolayı tartışma çıktı.

İHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çeken kardeş Y. ağabeyine iki el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Ömer Y. yere yığıldı. Olayın ardından kardeş Veli Y. kayıplara karıştı.

POLİS SALDIRGAN KARDEŞİN PEŞİNDE

Akrabalarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Ömer Y’nin durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenildi.

Olayın ardından eve gelen polis ekipleri de, içeride bir süre inceleme yaptı. Dışarıdaki yakınlarının ise üzgün bir şekilde beklediği görüldü. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve güvenlik kamera çalışması yapan polis, kardeş Veli Y’yi yakalamak için çalışma başlattı.