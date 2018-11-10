Elektrik mevzuatına göre şebekeden ya da direkten, abonenin sayacına kadar olan bölüm için gerekli yatırımı, şehiriçi dağıtım şirketleri yapacak.

Aboneden, herhangi bir bedel talep edilmeyecek. Dağıtım şirketi, bu bedeli tarife üzerinden geri alacak.

EPDK, bazı bölgelerde, söz konusu yatırımları abonelerin yaptığını saptadı. Aralarında BEDAŞ’ın da bulunduğu dağıtım şirketleri uyarıldı.

Bu şirketler, direkten sayaca kadar olan bölüm için hesaplanan tutarı abonelere iade edecek. Resmi internet sitesinden duyuru yapacaklar.

İLK DUYURUYU BEDAŞ YAPTI

Resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 2008-2018 yılları arasında şehiriçi elektrik dağıtımı kapsamında yapılan yatırımların bedelinin abonelere iade edeceği belirtildi.

Abonelerin, ilan edilen ilçe ve mahallelerde konutu varsa, iade işlemlerinin tamamlanması için BEDAŞ’a başvurması gerekiyor.

TUTAR NE KADAR

Peki, tutar ne kadar?

Kaynaklar, tutarın yatırıma, mesafeye ve kullanılan malzemeye göre değişeceğine dikkat çekti. Dağıtım şirketinin, gerekli hesaplamaları yapacağını ve abonelerine bu tutarları iade edeceğini kaydetti. Öngörülen tutarlar ya nakit olarak ilgili aboneye ödenecek ya da elektrik faturasından düşülecek.

BEDAŞ TARAFINDAN İADESİ DUYURULAN İLK LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

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