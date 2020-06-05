Son dakika haberler! Bir vahşet haberi daha! Yolunu kesip bıçakladı!

İHA

Olay, sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki Muharrem E., aynı mahallede yaşadığı Maltepe Süreyyaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bilgi işlem müdürlüğünde çalışan Ayşegül Aktürk'e (36) karşı ilgi duyuyordu. 2 çocuk annesi olan ve 5 yıl önce eşinden boşanan Aktürk, Muharrem E.'nin ilgisine karşılık vermedi. Bu durumdan her geçen gün daha da rahatsız olmaya başlayan Aktürk'ün, evinden taşınmayı dahi düşündüğü öğrenildi.

Ayşegül Aktürk

YOLUNU KESİP BIÇAKLADI

İHA'nın haberine göre, talihsiz kadın sabah saatlerinde işine gitmek için evden çıktığında dehşeti yaşadı. Olayda, Muharrem E., Aktürk'ün yolunu kesti. Aktürk'ün durumdan rahatsız olduğunu belirterek teklifini reddetmesi üzerine Muharrem E., bıçakla Aktürk'e saldırmaya başladı.

Genç kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören saldırganın kardeşleri Meryem ve Murat E. araya girmeye çalıştığı sırada ellerinden yaralandı. Muharrem E. ise daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulunarak kendini bıçakladı.

Muharrem E.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan ve çok kan kaybeden sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk'ü ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Aktürk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kendini bıçaklayarak ağır yaralayan Muharrem E., Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ellerinden yaralanan 2 kardeşin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Ekipler olayda kullanılan bıçağı delil torbasına koydu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.