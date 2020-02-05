Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İstanbul Şişli'de yaşayan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000'de okul dönüşünde evinde bıçaklanarak öldürüldü. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, olay yerinde yapılan incelemelerde kapıda zorlama olmadığı belirlendi. Evde dağılma ve hırsızlık yoktu. Hatta katil zanlısı olaydan sonra mutfaktaki lavaboda elini yıkayıp olay yerinden kaçmıştı.



14 YIL SONRA İLK DELİL

Cinayeti kimin, neden işlediği bir türlü çözülemedi. Olaydan 14 yıl sonra yeni bir umut doğdu. Adli Tıp'ta yapılan yeni incelemede, Çağla'nın tırnak arasında şüpheliye ait bir DNA örneği bulundu. Elde edilen delilin ardından polis tarafından araştırmalara yeniden hız verildi.

YILLAR SONRA İLK ŞÜPHELİLER

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, daha önce DNA'sı alınan bazı suçlularla karşılaştırma yaptı. Ama bir türlü sonuç elde edilemedi. Dosyanın 20 yıllık zaman aşımına 4 ay kala önemli bir gelişme yaşandı. 2 şüphelinin ismi belirlendi. İkisinin de tecavüz ve gasp suçlarından kayıtları vardı. Şüphelilerden biri 'kasklı sapık' olarak bilinen Şahin Ö. idi. İstanbul ve Ankara'da 15 tecavüz olayının failiydi. Üstelik bu olaylardan biri Şişli'de, yani Çağla Tuğaltay'ın oturduğu bölgede meydana gelmişti.

DNA örneği alınan şüphelilerden Şahin Ö.

DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Savcılığın talimatı üzerine cezaevinde bulunan Şahin Ö., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından hastaneye götürülerek kan örneği alındı. Alınan kan örneği Çağla Tuğaltay'ın tırnak arasında çıkan şüpheliye ait DNA ile karşılaştırılacak.

KASKLA YÜZÜNÜ GİZLİYORDU

Şahin Ö.'nün mağdurlarının çoğu liseli kızlardı. Motosikletiyle yalnız yürüyen mağdurları takip ediyordu. Kafasından çıkartmadığı kaskıyla yüzünü gizliyor, kızlara bıçak tehdidiyle tecavüz etmeye kalkışıyordu. 15 olayda sadece bir kez güvenlik kamerasına yakalanmıştı.

O GÖRÜNTÜLERE HABERTÜRK ULAŞTI

O kamera görüntülerine de Habertürk ulaştı. 5 Haziran 2007 gününe ait görüntülerde Şahin Ö., Kadıköy'de bir genç kızı motosikletiyle takip ediyor. Motosikletini park ederek apartmana doğru giden Şahin Ö.'nün bu sırada kafasındaki kaskını çıkartmaması dikkat çekiyor.

İKİNCİ ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Şahin Ö.'nün DNA sonucu beklenirken, polis ulaştığı ikinci şüpheli hakkında da savcılığın talimatıyla soruşturma başlattı. Bu şüpheli, Çağla cinayetinden 2 ay sonra yine aynı bölgede, takip ettiği bir genç kıza tecavüz girişiminde bulunmuştu. Kendisini postacı gibi gösteren bu şüphelinin de DNA örneği alınacak.