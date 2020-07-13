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Rize'nin önemli turizm noktalarından olan Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi, bölgede bu sabah başlayan ve zaman zaman şiddeti artan yağış nedeniyle taştı.

Bölgedeki yollar, taşkın suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Alandaki işletmelerden birinin sahibi olan Metin Saklı, bu anları kaydederken, "Allah'ım bizi afetlerden koru. Çok zamandır şelale bu kadar taşmamıştı" dedi.

İlçe merkezindeki son durumu Habertürk TV'nin canlı yayınında aktaran Demirören Haber Ajansı muhabiri ise bu sırada korku dolu anlara tanık oldu.

İlçe merkezindeki köprüde canlı yayının yapıldığı sırada, taşkın suları ilk olarak bir kamyoneti sürükledi. Sel suları kısa süre sonra ise köprü üzerine kadar çıktı. Bu sırada bölgenin tahliye edilmesi için görevliler uyarıda bulundu. Panik anları ise saniye saniye görüntülendi.