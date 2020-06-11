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HaberlerGündemSon dakika haberler... Ceylan hemşireyi yaralayan eski sevgiliye 22.5 yıl istendi
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Ceylan hemşireyi yaralayan eski sevgiliye 22.5 yıl istendi

Beşiktaş’ta eski sevgilisi hemşire Ceylan G.’ye bıçakla saldırıp elinden ve boynundan yaralayan Nazir İ., hakkında yeni gelişme yaşandı. Savcılık, Nazir İ., hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçunun da arasında yer aldığı 5 ayrı suçtan toplam 22.5 yıla kadar hapsi talep edildi

beşiktaş
Serdar Kulaksız

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamelerden biri, şüpheli Nazir İ.’nin, hemşire Ceylan G.’ye yönelik bıçakla yaralama eylemi ile ilgiliydi.

Savcılık, Nazir İ.’nin eyleminin kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu belirtti. Şüpheli Nazir İ’nin 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasını talep etti. Hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İKİ İDDİANAME HAZIRLANDI

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ikinci iddianame ise hemşire Ceylan G.’nin daha önce darp edilmesiyle ilgili olarak hazırlandı. Savcılık, şüpheli Nazir İ.’nin hemşire Ceylan G.’yi kasten yaralama, bıçakla tehdide teşebbüs ve gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 2 yıl 2 aydan 7.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.

CUMHURBAŞKANI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş’ta Ceylan G.’ye şiddet uygulayan Nazir İ.’nin adli kontrolle serbest kalmasına tepki göstermişti. Erdoğan, “Bu nasıl olur. Nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi” deyince İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sonra tutuklandı. Şu anda içeride” yanıtını vermişti.

TUTUKLANMIŞTI

Beşiktaş’ta eski sevgili Ceylan G.,’ye şiddet uygulayan Nazir İ., gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazir İ., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Nazir İ., serbest kalmasının ardından önceki gün eski sevgilisi Ceylan G.’nin yolunu kesip darp eden Nazir İ., elinden ve boynundan bıçakla yaralamıştı. Gözaltına alınan Nazir İ., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

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