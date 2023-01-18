Anne ve baba kızlarını evde ölü buldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Anne ve baba evde kızlarını ölü buldu! - Güncel haberler
ABONE OL

Anne ve baba kızlarını evde ölü buldu!

Denizli'de, hurdacılık yapan 43 yaşındaki Naile Köse, 46 yaşındaki eşi Ercan Köse ile birlikte hırsızlıktan girdiği cezaevinden 45 gün sonra tahliye olmalarının ardından döndükleri evlerinde, ilk eşinden olan kızı 21 yaşındaki Tuğbanur Kurnaz'ı ölü halde buldu. Diyabet hastası olan ve uyuşturucu kullandığı öne sürülen Kurnaz'ın kesin ölüm nedeni, otopsi ile belli olacak

Son dakika haberler: Anne ve baba evde kızlarını ölü buldu! - Güncel haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Denizli'de, hurdacı Ercan Köse (46) ile eşi Naile Köse (43), 'hırsızlık' suçundan girdikleri cezaevinden 45 gün sonra tahliye edildi.

YERDE HAREKETSİZ YATARKEN BULDULAR

DHA'da yer alan habere göre Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 719 Sokak'taki evlerine dönen çift, içeri girdiklerinde, Naile Köse´nin ilk eşinden olan kızı Tuğbanur Kurnaz'ı (21) yerde hareketsiz yatarken buldu.

EN AZ 2 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Çiftin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Kurnaz'ın en az 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

UYUŞTURUCU KULLANIYORDU İDDİASI

Diyabet hastası olan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Kurnaz'ın vücudunda darp ya da kesici ve delici alet yarasına rastlanılmadı.

CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Kurnaz'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Kurnaz'ın cansız bedeni, evden çıkarılırken, annesi Naile Köse ve diğer yakınları gözyaşı döktü.

AİLENİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Kafede garson olarak çalışan Tuğbanur Kurnaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, üvey babası Ercan Köse ve annesi Naile Köse'nin de ifadelerine başvurdu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2 askerin şehit olduğu kazada şoför tutuklandı
GÜNDEM 2 askerin şehit olduğu kazada şoför tutuklandı
Bursa'da vahşet! Sokak köpeğine kurşun yağdırdı! - En son haberler
GÜNDEM Bir canilik daha! Sokak köpeğine kurşun yağdırdı
Kız kardeşinin içerisinde olduğu aracın üzerine atladı! Dehşeti yaşadı
GÜNDEM Kız kardeşinin içerisinde olduğu aracın üzerine ...
Yürürken gelen ölüm... Son dakika haberler: Evine giderken başından vuruldu - Güncel haberler
GÜNDEM Evine gidiyordu! Yürürken gelen ölüm!
Çaldıkları otomobili halatla çekerek Bursa'ya götürdüler! - Yalova haberleri
GÜNDEM Çaldıkları otomobili halatla çekerek Bursa'ya ...
EGO Genel Müdürlüğü duyurdu! Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı kapalı olacak! - En son haberler
GÜNDEM Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı yarıyıl tatilinde ...
HDP, başörtüsüne yönelik düzenlemenin görüşüleceği Anayasa Komisyonu toplantısına katılmayacak
GÜNDEM HDP başörtüsü görüşmelerine katılmayacak
Son dakika: Yargıtay'da yapay zeka haziranda faaliyete geçecek
GÜNDEM Yargıtay'da yapay zeka haziranda faaliyette
Son dakika: Ev sahibine "Babam" diye tanıttığı kişi katili oldu! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Ev sahibine "Babam" diye tanıttığı kişi katili oldu!
Eskişehir, dünyada en güvenli 10. şehir
GÜNDEM Eskişehir, dünyada en güvenli 10. şehir

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.