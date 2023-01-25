"Cin çıkarma" cinayetinde istenen ceza belli oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Cin çıkarma bahanesiyle sopayla kadını öldüren sahte hoca için karar verildi - Haberler
ABONE OL

"Cin çıkarma" cinayetinde istenen ceza belli oldu!

Ankara'da, kendisini "hoca" olarak tanıtan Erdal K. ile onun tavsiyesiyle "cin çıkarmak" için eşi Özge T'ye 100 kez oklavayla vurarak ölümüne neden olan Selçuk T. hakkında 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi

Cin çıkarma bahanesiyle sopayla kadını öldüren sahte hoca için karar verildi - Haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Ankara'da yaşanan olayda, 18 Mart 2022'de Yenimahalle Dr. Yurtaslan Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılan Özge T. iç kanama sebebiyle hayatını kaybetmişti.

OKLAVAYLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER

AA'da yer alan habere göre Erdal K'nin tavsiyesi üzerine sanıkların, Özge T'ye, "cin çıkarma" bahanesiyle oklavayla vurarak ölümüne neden oldukları ortaya çıktı.

6 SANIĞIN CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Bu kapsamda 6 sanığın, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" ve "suça iştirak etme" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti.

YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ

Özge T'nin "cin çıkarma" bahanesiyle öldürülmesi olayıyla ilgili Erdal K. ve Selçuk T'nin aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

YARALI HALDE HACAMAT YAPMIŞLAR

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklaması için söz verilen cumhuriyet savcısı, sanık Erdal K'nin yönlendirmesiyle sanık Selçuk T. tarafından eşi Özge T'nin vücuduna oklava ile 100 kez vurulduğunu ve yaralı haldeki Özge T'ye hacamat yaptırıldığını belirtti.

22.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP ETTİ

Özge T'nin bir gün sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini aktaran savcı, sanıklar Erdal K. ve Selçuk T'nin "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

DİĞER SANIKLAR SUÇA İŞTİRAK ETMEDİ

Savcı, sanıklar Zöhre T, Cemal E. ile Hatun E. hakkında "netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçundan dava açıldığını, ancak sanıkların suça iştirak etmediklerini, olaya tanık olduklarını belirterek, "suçu yetkili makamlara bildirmemek" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

SANIK AVUKATLARI SÜRE İSTEDİ

Savcı, yapılan hacamat ile maktulün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğuna dair kesin delil bulunmadığı belirterek, sanık Sevim Ö'nün beraatine karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların talepleri kabul ederek, duruşmayı 8 Mart'a erteledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kız kardeşini öldüren şüpheli 13 yıl sonra yakalandı
GÜNDEM Kız kardeşini öldürmüştü... 13 yıl sonra yakalandı
Epigrafi nedir ve neyi inceler? Epigrafi biliminin sağladığı faydalar nedir?
GÜNDEM Epigrafi nedir ve neyi inceler?
Küresel ekonomi 100 trilyon doları aştı
GÜNDEM Küresel ekonomi 100 trilyon doları aştı
Arkeoloji nedir ve neyi inceler? Arkeolojinin tarih bilimine katkıları nedir? hteg
GÜNDEM Arkeoloji nedir ve neyi inceler?
Antropoloji nedir ve neyi inceler? Antropoloji biliminin sağladığı faydalar nedir?
GÜNDEM Antropoloji nedir ve neyi inceler?
Emre Olur, adli kontrol şartıyla tahliye oldu
GÜNDEM Emre Olur, adli kontrol şartıyla tahliye oldu
Son dakika haberi: İstanbul'da Dilara'nın öldüğü scooter kazasında bilirkişi raporu çıktı!
GÜNDEM Dilara'nın öldüğü scooter kazasında bilirkişi raporu ...
Topkapı sarayı bölümleri neler? Topkapı sarayı'nın kaç avlusu, bölümü vardır?
GÜNDEM Topkapı sarayı bölümleri neler?
Ev yapmak için ineğini satan görme engelliye başkandan sürpriz
GÜNDEM Ev yapmak için ineğini satan görme engelliye ...
Son dakika: AYM Başkanlığı seçimi için tarih belli oldu! - Haberler
GÜNDEM AYM Başkanlığı seçimi için tarih açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.