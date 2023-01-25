"Cin çıkarma" cinayetinde istenen ceza belli oldu!

AA'da yer alan habere göre Erdal K'nin tavsiyesi üzerine sanıkların, Özge T'ye, "cin çıkarma" bahanesiyle oklavayla vurarak ölümüne neden oldukları ortaya çıktı.

Bu kapsamda 6 sanığın, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" ve "suça iştirak etme" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti.

Özge T'nin "cin çıkarma" bahanesiyle öldürülmesi olayıyla ilgili Erdal K. ve Selçuk T'nin aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklaması için söz verilen cumhuriyet savcısı, sanık Erdal K'nin yönlendirmesiyle sanık Selçuk T. tarafından eşi Özge T'nin vücuduna oklava ile 100 kez vurulduğunu ve yaralı haldeki Özge T'ye hacamat yaptırıldığını belirtti.

22.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP ETTİ

Özge T'nin bir gün sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini aktaran savcı, sanıklar Erdal K. ve Selçuk T'nin "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

DİĞER SANIKLAR SUÇA İŞTİRAK ETMEDİ

Savcı, sanıklar Zöhre T, Cemal E. ile Hatun E. hakkında "netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçundan dava açıldığını, ancak sanıkların suça iştirak etmediklerini, olaya tanık olduklarını belirterek, "suçu yetkili makamlara bildirmemek" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

SANIK AVUKATLARI SÜRE İSTEDİ

Savcı, yapılan hacamat ile maktulün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğuna dair kesin delil bulunmadığı belirterek, sanık Sevim Ö'nün beraatine karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların talepleri kabul ederek, duruşmayı 8 Mart'a erteledi.