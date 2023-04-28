Çorlu'da 12 kişinin sahte içkiden ölümünde ilk karar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Çorlu'da 12 kişinin sahte içkiden ölümünde ilk karar!
ABONE OL

Çorlu'da 12 kişinin sahte içkiden ölümünde ilk karar!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden ölen 12 kişi arasında bulunan 4 kişi için açılan ilk davada, içkileri sattıkları gerekçesiyle müebbet hapis istemiyle tutuksuz yargılanan 3 sanıktan Cengiz Girgin 50 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tutuklandı

Son dakika haberler: Çorlu'da 12 kişinin sahte içkiden ölümünde ilk karar!
DHA

Tekirdağ Çorlu'da, 21 Haziran 2021 gününden itibaren, satın aldıkları sahte içkiden 32 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin eşi Levent Engin, Hasan Nişancı, Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman yaşamlarını yitirdi, 20 kişi de hastanede tedavi gördü.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST KALDILAR

DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili polisin gözaltına aldığı, aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirip deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, V.V., H. C. ve S.M. tutuklandı. Şüpheliler, avukatlarının yaptığı itirazlar üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HER ÖLEN İÇİN 25'ER YIL HAPİS İSTENDİ

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, ölen 12 kişiden Altuğ Oktay, Emir Kırcali, Mehmet Pamukçu ve Hasan Nişancı için hazırladığı iddianamede sahte içkileri sattığı belirlenen şüpheliler, Cengiz Girgin, Metin Dobrucalı ve Kudret Uygur hakkında, 'Olası kastla öldürme' suçundan her ölen kişi için 20 yıldan 25'er yıla kadar hapis istedi.

SAHTE İÇKİLER ELE GEÇİRİLDİ

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, yaralılar ve ölenlerin yakınlarının ifadelerinde, sahte rakı, votka, viski ve benzeri içkileri büfe işleten Kudret Uygur, Cengiz Girgin'den aldıklarının belirlendiği ve büfelerde yapılan aramalarda sahte içkiler ele geçirildiği kaydedildi.

Cengiz Girgin'in ifadesinde sahte içkileri Metin Dobrucalı'dan aldığını itiraf etmesi üzerine Dobrucalı'nın evinin alt katında depo olarak kullanılan bölümde çok sayıda sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ve aracında yine sahte içkiler ele geçirildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin büfe ve adreslerinde ele geçirilen sahte içkilerin yer aldığı plastik şişelerin, zehirlenenlerin ikametlerinde bulunanlarla aynı olduğu kaydedildi.

"ALKOLLERİN TAMAMI KENDİM İÇMEM İÇİNDİ, KİMSEYE SATIŞ YAPMADIM"

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar Cengiz Girgin, Metin Dobrucalı ve Kudret Uygur ile avukatlar hazır bulundu. Son savunmasını yapan sanıklardan Cengiz Girgin, alkol ve tekel satışı belgesi bulunduğunu belirterek, iş yerinde yapılan aramalarda bulunan 0,5 litrelik plastik su şişeleri içindeki sahte rakıları Metin Dobrucalı'dan 6-7 ay önce litresi 30-35 lira vererek satın aldığını anlattı. Girgin, "2021 ocak ayından itibaren hiç kimseye bu tarz alkol satışı yapmadım, sadece Bulgaristan bandrollü alkollerden satmışlığım vardır. Elimde bulunan alkollerin tamamın kendi içmem içindir, kimseye satış yapmadım.

"BERAATİNİ TALEP ETTİ"

Zaten karantina dönemi başlamıştı, satış yasaktı, daha önce satış yaptığımız ve Havuzlar Mahallesi'nde oturduğumuz için kaçak alkol denilince direkt biz geliyoruz akıllarına, ben 2021 ocak ayından itibaren bu şekilde alkol satışı yapmadım, beraatımı talep ediyorum" dedi.

"SAHTE OLDUĞUNU BİLSEYDİM BABAMA VERMEZDİM"

Sanıklardan Kudret Uygur, ifadesinde alkollü satış belgesi bulunduğunu belirterek, aramalarda büfesinde bulunan plastik su şişelerine doldurulmuş sahte içkileri Cengiz Girgin'den satın aldığını söyledi. Babasının alkolik olduğunu söyleyen Uygur, "Cengiz beni arayıp, 'Babanın rakısı bitti mi? İstersen getireyim' dedi. Ben de kabul ettim ve rakılar için Cengiz'e 500 lira verdim. İçkiler babamın, müşterilere bu içkileri satmadım. Cengiz, bu içkileri yurt dışında üretilen bandrollü içki olduğunu ve Bulgaristan sınırından geçirilmek için plastik şişelere konulduğunu söylemesi üzerine ona güvenip birkaç aydan beri babamın kullanması için aldım. Cengiz'den aldığım alkollerin yapma veya sahte olduğunu bilseydim alıp babama vermezdim. Tekel alkolü bildiğim için alıp babama verdim, pişmanım, beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

"AİLEM KALABALIK, O YÜZDEN İÇKİ ÜRETİYORUM"

Sahte içkileri Bulgaristan'dan getirip piyasaya sürdüğü iddia edilen Metin Dobrucalı ise ifadesinde Bulgaristan vatandaşlığının da bulunduğunu belirterek, bu yüzden sık sık bu ülkeye gittiğini aramalarda bulunan alkolleri Bulgaristan'dan getirdiğini anlattı. Dobrucalı, sahte içkiler ile içki yapımında kullanılan etil alkol ve aromaların kendisine ait olduğunu ifade ederek, "Ailem kalabalık olduğu için kendimiz kullanmak üzere bu şekilde içkileri üretiyorum. Bu içkileri kendim ya da ailem hiç kimseye satmadı. Neredeyse her hafta Bulgaristan'a gidip geliyorum, Aramada bulunan alkolleri Bulgaristan'dan 1 ve 5 litrelik şişelerde içinde getirdim. Çünkü orada daha ucuz, kendimiz ve misafirlerimiz tüketiyor. Kalan alkolleri de su şişelerine koyup muhafaza ediyorum. Büfe sahibi Cengiz Girgin'i mahalleden tanıyorum ama samimi değilim. Cengiz ya da başka kişiye ya da büfeye içki satmadım. İçkiden zehirlenen kişileri de tanımıyorum" diye konuştu.

MAHKEME ÖNCE MÜEBBET VERDİ

Mahkeme sanıklardan Cengiz Girgin'e, Altuğ Oktay, Emin Kırcali ve Hasan Nişancı'nın ölümleri nedeniyle önce müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın eylemini olası kastla işlediği sabit görüldüğünden cezasından davranışların objektif etkisi, ceza adalet dengesi dikkate alınarak 20 yıla, ardından da sanığa verilen cezadan, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri sanık lehine takdiri indirim nedeni sayılarak 16'şar yıl 8'er ay olmak üzere toplam 50 yıl hapisle cezalandırıp, tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, Cengiz Girgin'e, Mehmet Pamukçu'nun ölümünden, Kudret Uygur ve Metin Dobrucalı'ya da 4 kişinin ölümüyle ilgili beraat kararı verdi.

8 KİŞİNİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çorlu'da 12 kişinin sahte içkiden ölümüyle ilgili açılan davada ölenler Altuğ Oktay, Emir Kırcali, Mehmet Pamukçu ve Hasan Nişancı'nın davaları karara bağlandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Sadık Akın Usal, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin eşi Levent Engin, Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman´ın ölümleriyle ilgili soruşturması sürüyor. Bu ölenlerle ilgili daha önce hazırlanan iddianame, Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geri iade edilmişti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul’da çifte ölüm: İki genç araçta başlarından vurulmuş halde bulundu
GÜNDEM İstanbul'da çifte cinayet! Vurulmuş halde bulundular
Son dakika: Emek ve Özgürlük İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek
GÜNDEM Emek ve Özgürlük İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ...
"Ahtapot" bu kez Van Gölü'nü temizleyecek
GÜNDEM "Ahtapot" bu kez Van Gölü'nü temizleyecek
Erfelek'te bir mahallede heyelan
GÜNDEM Erfelek'te bir mahallede heyelan
1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar açık mı, ders var mı?
GÜNDEM 1 Mayıs'ta okullar tatil mi?
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | Resimli, anlamlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları ve kutlama sözleri
GÜNDEM 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve kutlama sözleri
Sinop'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Sinop'ta "patpat" devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yine bir kadın cinayeti yürekleri dağladı! İzmir'de bir kadın eşi tarafından öldürüldü! - Son Dakika Haberleri
GÜNDEM İzmir'de bir kadın eşi tarafından öldürüldü!
Park ettiği otomobilinin altında kaldı - Güncel öne çıkan haberler
GÜNDEM Park ettiği otomobilinin altında kaldı
Kamu işçisi zam oranı teklifinde son dakika: 2023 Kamu işçi zammı oranı ne oldu? Kamu işçileri Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak?
GÜNDEM 700 binden fazla çalışanı etkiliyor: Kamu işçisi zam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.