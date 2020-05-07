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Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi yakalandı

Düzce’de özellikle Afgan uyruklu yabancılara inşaatlarda iş bulma vaadiyle ıssız yerlere götürerek gasbeden kişi, polis ekiplerince yakalandı

düzce
AA

Afganistan uyruklu H.T. ve N.T, iş bulma vaadiyle buluştukları şüphelinin kendilerini ıssız bir alana götürüp silahla ateş ederek cep telefonlarını ve 700 liralarını aldığını söyleyerek polise şikayette bulundu.

AA'nın haberine göre, konuyu araştıran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Afgan uyruklu İ.T.'nin de merkeze bağlı Sinirci köyünde aynı yöntemle gasbedildiğini belirledi.

Oluşturulan özel ekip, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelenilen birkaç kişiyi uzun süre takibe aldı.

Her iki olayda da koronavirüs salgınını fırsat bilerek yüzünün büyük bölümünü kapatan bir kişiden şüphelenen ekipler, şahsı yakın takibe başladı.

F.G. olduğu tespit edilen şüpheli, aynı yöntemle başka bir Afgan uyrukluyu kandırmak üzereyken ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

Şüphelinin üzerinden yaralama ve silahlı gasp olaylarında kullandığı tabanca ve 2 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.G'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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