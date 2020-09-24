Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Kübra Boyraz bir site içinde bulunan ve estetik merkezine dönüştürülen apartman dairesine yürüyerek gitti. Genç kadına iddialara göre, yetkisi olmayan kişiler tarafından botoks yapıldı.

Bu işlemin ardından Kübra Boyraz, estetik merkezinde çalışan bir kadının yardımı ile evine götürüldü. Kızının yanındaki diğer kadını tanımayan baba, Kübra Boyraz’ın ilk başta hastalandığını zannetti.

Tanımadığı kadına ne olduğunu sorduğunda "tansiyonu düştü fenalaştı, bizde yardıma ihtiyacı olduğu için evine getirdik" cevabını aldı. Ancak bilinci açık olan kızına sorduğunda iddialara göre genç kadın estetik merkezine gittiğini burada botoks yaptırdıktan sonra kendisini kötü hissettiğini söyledi.

Kübra Boyraz ertesi sabah hayatını kaybetti. Bunun üzerine acılı baba şikayetçi olunca Beylikdüzü Emniyet'i estetik merkezinin olduğu lüks rezidansa operasyon düzenledi. Bir pratisyen hekim ve 4 çalışan yapılan operasyon ile şehir dışında yakalanıp İstanbul’a getirildi. Gözaltına alınan biri doktor 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.