İHA

Olayda, Daday ilçesinde ikamet eden bir aile, Kastamonu’dan gelen misafirlerini evinde ağırladı. Aile, bir süre sonra rahatsızlanması sonucu Kastamonu’da özel bir hastaneye müracaat etti.

İHA'nın haberine göre, burada yapılan yeni tip koronavirüs hastalığı testinde ailede Kovid-19 hastalığı görüldü. Aile, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, aile ile temasta olduğu öğrenilen kişilerin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Aynı aileden iki kişi de Kovid-19 hastalığı görülmesi üzerine ailenin ikamet ettiği apartman da karantinaya alındı. Öte yandan yetkililer, hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, bu yüzden maske takılması gerektiğini ve sosyal mesafe kurallarına da uyulmasını istedi.

Ayrıca Daday’da görülen yeni tip koronavirüs vakası, şu ana kadar ilçede ilk kez görülmüş oldu.

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