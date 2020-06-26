AA

Kentte bir sokakta devam eden inşaatın arka kısmındaki yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, yapının içerisine doldu.

AA'nın haberine göre, maddi hasar meydana gelen olayın ardından inşaattaki çalışma durduruldu. AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gümüşhane Belediyesi zabıta ekipleri alanda incelemede bulundu.

İncelemenin ardından, 29 Şubat'ta da aynı olayın yaşandığı inşaatın yan tarafındaki iki binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.