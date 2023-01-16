Haliç'teki çatışmada perde aralandı! Cinayetler ortaya çıktı!

Diğer grubun bulunduğu plakasız araç ise çatışmanın yaşandığı yerin yakınlarında terk edilmiş olarak bulundu.

Yaşanan olay sonrasında olay yerine giden polis ekipleri, ilk saldırıyı gerçekleştiren araçta yaralanan kişinin isminin Doğukan K. olduğunu belirlendi. Yaralanan Doğukan K. hastaneye götürüldü. İncelemede Doğukan K. ile yanında bulunan ve çatışma sonrası kaçan şüpheli hakkında da ‘Ev hapsi’ kararı olduğu ortaya çıktı.

İddialara göre iki çete arasında ilk çatışma, 19 Aralık 2022'de gerçekleşti. Motosikletli saldırganlar gece saatlerinde Nurtepe’de bir kafeye ateş açtı. Yaklaşık iki saat içinde 2 saldırı daha yaşandı.

İLK SALDIRIDA İLK ÖLÜM YAŞANDI

Üçüncü saldırıda Gündoğmuş çetesi üyelerinden olduğu iddia edilen Mehmet Emin Kalkan adlı kişi öldürüldü.

ÇETE, ÇETEDEN YARDIM İSTEDİ

Bu saldırı sonrası Gündoğmuş çetesi iddiaya göre, İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un liderlik ettiği “Boyunlar” suç örgütünün alt grubu olan ve “Daltonlar” adıyla bilinen çeteden yardım istedi.

KARŞI SALDIRIDA KURAN KURSU HOCASI ÖLDÜRÜLDÜ

Çeteler arasında son çatışma 25 Aralık günü Kağıthane’de yaşandı. Gündoğmuş ve Daltonlar suç örgütü üyeleri, Anucur çetesiyle çatıştı. Bu çatışmada yanlışlıkla kurşunlar, Kuran kursu hocası Ramazan Arslan’a isabet etti. Olayla hiçbir ilgisi olmayan Arslan hayatını kaybetti.

3 ÇETEDEN 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Organize Polisi, yapılan araştırmaların ardından 3 ayrı suç grubundan toplam 25 şüpheli belirledi. Çalışmaların ardından operasyon düzenlendi. Baskında 25 şüpheli yakaladı.

1 KALAŞNİKOF VE 1 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 Kalaşnikof (AK47) tipi uzun namlulu silah, 10 tabanca, 1 kilo eroin ve 163 mermi ele geçirildi. Ancak bu çatışmalarda yer alan çete üyelerinden hiç kimse tutuklanmadı.

7 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Çeteler arasında yaşanan bu çatışmalarda “Ev hapsi “ alan Doğukan K. ile iki arkadaşı Haliç Köprüsü üzerindeki saldırıyı gerçekleştirdi. Tüm bu bilgileri toplayan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda olayda yaralı yakalanan Doğukan K. başta olmak üzere 7 kişi daha gözaltına aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.