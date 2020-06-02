İHA

Alınan bilgilere göre kaza, Bilecik kent merkezinde meydana geldi. Arkasına, "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazısı yapıştırılmış 11 EN 994 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan sürücüsü R.T. (16),aracın hakimiyetini kaybederek devirdi.

İHA'nın haberine göre kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hafif yaralı sürücüye ehliyeti olmadığı için ceza kesildi.