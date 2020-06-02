Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSon dakika haberler... 'Hatalıyım' yazdığı motosikletle kaza yaptı!
ABONE OL

Ehliyetsiz sürücü arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı!

Bilecik'te akılalmaz bir kaza meydana geldi. Kentte 16 yaşındaki bir genç, arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı. Sürücü olayda yaralanırken ceza almaktan ise kaçamadı

bilecik
İHA

Alınan bilgilere göre kaza, Bilecik kent merkezinde meydana geldi. Arkasına, "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazısı yapıştırılmış 11 EN 994 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan sürücüsü R.T. (16),aracın hakimiyetini kaybederek devirdi.

İHA'nın haberine göre kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hafif yaralı sürücüye ehliyeti olmadığı için ceza kesildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı! 5 yılda 8 bin 523 terörist etkisiz hale getirildi - Haber
GÜNDEM5 yıllık bilanço! 8 bin 523 terörist!
Son dakika haberi! MEB açıkladı! Telafi eğitiminin detayları belli oldu - Haberler
GÜNDEMMEB açıkladı! Telafi eğitiminin detayları belli oldu
Terör örgütünden Suriye'de hain plan - Haberler
GÜNDEMTerör örgütünden Suriye'de hain plan
Babalar günü ne zaman 2020? Babalar günü hangi güne denk geliyor? İşte Babalar günü tarihi
GÜNDEMBabalar günü ne zaman 2020?
Son dakika haberler... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı!
GÜNDEMİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı!
Son dakika haberler! Vicdansız maganda kan dondurdu! Köpeği fırça sapıyla dövdü, kasaba bıçak çekti
GÜNDEMVicdansız maganda kan dondurdu!
Son dakika haberler... Sınırlamadan hemen sonra! İşte ilk görüntüler!
GÜNDEMSınırlamadan hemen sonra! İşte ilk görüntüler!
Son dakika YÜREK YAKAN OLAY! Yeni doğmuş bebeği terk ettiler! - Haberler
GÜNDEMBu nasıl vicdan!
550 gram doğan bebekten sevindiren haber!
GÜNDEM550 gram doğan bebekten sevindiren haber!
ÖSYM KPSS başvuru tarihleri: 2020 KPSS ne zaman? KPSS ücreti ne kadar?
GÜNDEMÖSYM 2020 KPSS başvuru tarihi ne zaman?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X