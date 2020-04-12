Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İranlı manken Qazal Yadegari, İstanbul Sarıyer'deki evinde yavru aslan ve piton yılanı beslediği için 2 kişi ile birlikte gözaltına alındı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan bir yavru aslan ile piton yılanının yasa dışı yollarla yurda getirildiği ve Sarıyer'de bir evde beslenildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Sarıyer'deki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, evde yavru aslan ve piton yılanı bulan ekipler, İranlı 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan İran'da ünlü bir manken olduğu öğrenilen Qazal Yadegari, Mohammad Ali Rezvandoust, Kian Mohammadia 'ye, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldı.

Evdeki aramada bulunan yavru aslan ve piton yılanı ise, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.