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HaberlerGündemSon dakika haberler... İstanbul’da vatandaş “rehavet” uyarısını dinlemedi!
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İstanbul’da vatandaş “rehavet” uyarısını dinlemedi!

Yeni tip korona virüs ile ilgili alınan tedbirlerin 1 Haziran’dan itibaren normalleşmesi beklenirken İstanbul’da vatandaşlar, yetkili isimler ve uzmanlardan gelen “Rehavete kapılmamak” gerekir sözlerini dinlemedi. Kentte birçok bölgede dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Yaşlı vatandaşların sokaklara çıktığı ve birçok kişinin maske takmadığı görüldü

koronavirüs
İHA

İstanbul’da 1 Haziran’da başlayacak olan normalleşme adımlarını beklemeyen vatandaşlar sokaklara akın etti. Yasak olmasına rağmen birçok yaşlı vatandaşın dışarı çıktığı görüldü.

İHA'nın haberine göre, dışarı çıkan vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü. Yetkili isimlerin ve uzmanların özellikle, “Rehavete kapılmayın” açıklaması yaptığı bu günlerde vatandaşlar bu uyarılara kulak asmayarak maske dahi takmadığı görüldü.

Dışarı çıkan Ali Ural, "Borcumu ödemeye geldim. Borcum daha önemliydi. Dışarı çıkmak bizim zarar veriyor. Dışarı çıktığım için pişmanım. Borç daha önemli olduğu için çıktım. Korona gizli bir düşmandır" dedi.

Polis denetimine yakalana bir genç kız ise, "Aceleden takamadım. Arkadaşımı bulamadım. Bu ikinci gelişim. Aceleden geldim. Kimlik numaramı bilmiyorum" açıklamasını yaptı. Bir başka vatandaş ise, "Evde otura otura bunaldım. Diyalizden çıktım yürümek istedim. Çok şükür iyiyim" dedi.

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