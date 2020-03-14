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Ferdi Durdu’nun haberine göre, Çin’de ortaya çıkan ve hızla küresel bir salgına dönüşen yeni Koronavirüs’e (Covıd-19) karşı önlemler arttırılıyor. Türkiye’de de şu ana kadar 5 hastada tespit edilen virüsün yayılmaması adına kentlerde de alınan önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli alınan tedbirlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

"İLİMİZDE ŞU AN BİR VAKA YOK"

Malatya Valiliği’nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Aydın Baruş, “Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covıd-19),ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında, solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) ile gelişen ve birçok ülkeye yayılan viral bir hastalıktır. Ülkemizde de Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi, şu ana kadar beş vaka tanımlanmıştır. İlimizde bugüne kadar tanımlanmış bir Yeni Coronavirüs (Covıd-19) vakası olmamıştır” ifadelerini kullandı.

"ALINAN 11 NUMUNE NEGATİF ÇIKTI"

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ise şunları söyledi; “Şu ana kadar 11 olası vakamız vardı. 11 olası vakanın sonuçları negatif geldi. Son olarak yine olası vaka ihtimali olan 2 hastamızdan da numune aldık, gönderdik ve sonuçlarını bekliyoruz. Hastaların numunelerini gönderdikten sonra sanki hasta koronavirüs enfeksiyonuymuş gibi biz izole bir odaya alıyoruz. O şekilde takip ediyoruz. Sonuç negatif geldikten sonra genel durumu da iyiyse evine gönderiyoruz ama yine de olası vakada olsa evde 14 gün kuralına onun da dikkat etmesini istiyoruz. Son 2 vakayı da genel durumları iyi olduğu için evlerine gönderdik” dedi.

"TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan de, “Alınan tedbirler halkımızda tedirginliği artırmaması gerekir diye düşünüyorum. Biz bu tedbirleri vatandaşımızın bu virüsten etkilenmemesi hususunda gerek yerel yönetim, gerek genel idare, gerek Sağlık İl Müdürlüğümüz, gerek diğer kurumlar bu tedbirleri alıyoruz" ifadesini kullandı.