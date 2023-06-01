Kan donduran olay! Kayınbiraderini öldürdü!

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi yakınlarındaki Hacıbaba Dağı'nda çadırda hayvancılıkla uğraşan Emine Y.'nin (24), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kayınbiraderi İbrahim Y.'yi (32) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülmüştü.
KOCASI İLE GÖZALTINA ALINDI
AA'da yer alan habere göre olayın ardından gözaltına alınan Emine Y. (24) ile eşi E.Y.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
KADIN TUTUKLANDI KOCASINA EV HAPSİ
Şüphelilerden Emine Y., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.Y.'ye ev hapsi verildi.
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