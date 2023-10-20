Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, ciple çarpışan otomobilde yaşamını yitiren çiftten 32 yaşındaki Kenan Işık´ın, eşi 30 yaşındaki Neşe Işık'a sürpriz yapıp, açık hava sinemasına götürürken kazanın yaşandığı ortaya çıktı. İki çocukları olan Işık çiftinin cenazelerinin bugün ikindide, Kemalpaşa Çarşı Camii'nde kılınacak namazın ardından Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi
İzmir'de kaza, dün akşam, İzmir- Kemalpaşa yolunda meydana geldi. Emlakçı Kenan Işık'ın (32) direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeride geçip H.P. (53) yönetimindeki ciple çarpıştıktan sonra yol kenarındaki duvara çarptı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KARI KOCA CAN VERDİLERKenan ve Neşe Işık çiftinin 2 çocukları vardı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Kenan Işık ile yanındaki eşi Neşe Işık'ın (30) yaşamını yitirdiği belirlendi.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan diğer araç sürücüsü H.P. ile yanındaki N.P. (50), ilk müdahalelerinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
CENAZELER MORGA KALDIRILDI
Kazada ölen çiftin cansız bedenleri ise savcı ve polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER
Işık çiftinin cenazelerinin bugün ikindide, Kemalpaşa Çarşı Camii'nde kılınacak namazın ardından Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
SÜRPRİZ AÇIK HAVA SİNEMASIYMIŞ
Öte yandan kazanın Kenan Işık'ın 2 çocuğunun annesi eşine sürpriz yaparak İzmir il merkezine açık hava sinemasına götürürken meydana geldiği öğrenildi.