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HaberlerGündemSon dakika haber! Kaza için gittiler cinayeti önlediler!
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Son dakika haberi! Trafik polisleri kazaya gitti, kadın cinayetini önledi!

İzmir'in Konak ilçesinde inanılmaz bir olay gerçekleşti. Trafik kazasına müdahale eden trafik polisleri, kadın arkadaşını tabancayla ateş ederek öldürmeye çalışan şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi

izmir
DHA

Olay, dün Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, R.K. (39) ile kadın arkadaşı G.T. (37) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışma sırasında R.K., ruhsatsız tabancasını çekip, G.T.'ye ateş etmeye başladı. Trafik kazası nedeniyle bölgede olan trafik polisleri, hemen silah seslerinin geldiği yöne koştu.

Polisler, R.K.'yi etkisiz hale getirerek, tabancasıyla birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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