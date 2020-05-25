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İstanbul İstinye Sahili'nde sabahın ilk ışıklarında görülen yunuslar görsel bir şölen oluşturdu.

DHA'nın haberine göre, Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da deniz trafiğinin azalmasıyla yunuslar sık sık görülmeye başladı. Sabahın ilk ışıklarında yunuslar Sarıyer İstinye Sahil'e geldi. Dans edercesine birbirleriyle yüzen yunuslar, görsel şölen oluşturdu. Çok sayıda martının da yunuslara eşlik edildiği görüldü.

23 Nisan'da da görülen yunuslarla ilgili bilgiler veren İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arda M. Tonay, ilkbaharda balıkların Marmara Denizi'nden Karadeniz'e doğru göç ettiklerini, ilkbaharın da balık göçüyle birlikte yunusların İstanbul Boğazı'nda en fazla görüldüğü mevsim olduğunu belirtti.

3 TÜR YUNUS YAŞIYOR

Tonay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Boğazı'nda nesli tehlike ve koruma altında olan afalina, tırtak ve mutur adı verilen 3 tür yunusun yaşadığını söyledi. En fazla 150 santimetre uzunluğunda, insanların pek görmediği küçük bir yunus türü olan muturun, İstanbul Boğazı'nda yaşasalar da görülmelerinin zor olduğunu anlatan Tonay, açık deniz yunusu olan tırtakların özellikle ilkbahar ve sonbaharda boğazdan geçiş yaparken görüldüğünü, afalina türünün de yıl boyunca İstanbul Boğazı'nda olduğunu dile getirdi.