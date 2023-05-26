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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Markette kız çocuğuna taciz! Sapık tutuklandı!
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Markette kız çocuğuna taciz! Sapık tutuklandı!

Edirne'de, bir zincir marketin şubesinde 8-9 yaşlarındaki kız çocuğuna elle tacizde bulunan 27 yaşındaki A.C.K., polis tarafından yüz tanıma sistemi ile yakalanıp, çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı. Taciz anları, marketin güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberler: Markette kız çocuğuna taciz! Sapık tutuklandı!
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DHA

Edirne'de olay, önceki gün Barutluk Mahallesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. Markette alışveriş yapan A.C.K. (27), arkadaşları ile rafların yanında bulunan küçük bir kız çocuğunu yanlarından geçerken elle taciz etti.

ÇOCUK DURUMU ANNESİNE ANLATTI

DHA'da yer alan habere göre çocuk bir anlık şaşkınlık yaşarken, A.C.K., alışveriş yaptıktan sonra ayrıldı. Kız, durumu market görevlileri ve ailesine anlattı.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ KULLANILDI

İhbar üzerine markete giden polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Yüz tanıma sistemini de kullanan polis, şüphelinin Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan kamyon şoförü A.C.K., olduğunu belirledi.

TACİZCİ EVLİ ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, A.C.K.'yı Babaeski'de yakalayarak gözaltına aldı. Evli olduğu belirtilen A.C.K.'nin kamyonu ile kum almak için Edirne'ye geldiğini ve soda almak için de markete gittiğini söylediği belirtildi.

TACİZ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.K., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. Çocuğun taciz edildiği anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

STK'LARDAN TEPKİ

Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nur Yılmaz Ercin, Başkan Yardımcısı Gülsüm Erkıran ve Edirne Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Figen Gönül, baro önünde yaptıkları açıklamayla olaya tepki gösterdi. Nur Yılmaz Ercin, "Bu olay, Edirne'de olmasını hiç arzu etmediğimiz bir şey. Sessiz kalamazdık" dedi.

"ÇOCUKLARIN SESİ İÇİN BURADAYIZ"

Edirne Barosu Çocuk Hakları Komisyon Başkanı avukat Figen Gönül de "Çocuğa yönelik her türlü ihmalin, şiddetin ve istismarın önüne geçmek ve çocuklara yapılan bu istismara sessiz kalınmaması için, çocukların sesi olmak için buradayız. Geceleri dahi son derece güvenli olmasıyla övündüğümüz kentimizde Edirne'de güpegündüz yaşanmış bu olayla ilgili yetkililerin gereğini ivedilikle yapmasını bekliyoruz. Takipçisiyiz" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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