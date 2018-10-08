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Uyku ve yatak ürünleri devi iflas koruma istedi

Elektronik ticaretin büyümesiyle zincir mağazalarla yapılanan perakendecilikte küçülen ve iflas koruma isteyen uluslararası firmalara bir yenisi daha eklendi. ABD'nin en büyük uyku ve yatak ürünleri perakendecisi Mattress Firm mahkemeye başvurdu ve 45 ila 60 gün mühletli yeniden yapılandırma planını sundu. 3500 mağazası olan şirket buna göre ilk etapta 200, daha sonra da 500 olmak üzere toplam 700 mağazasını kapatacak

08.10.2018 - 09:39 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Yatak ve uyku ürünleri sektöründe ABD'nin en büyüğü olan Mattress Firm, mahkemeye başvurarak iflas koruma istedi. Ülke genelindeki yaklaşık 3300 mağazasıyla görece ucuz ürün saten ve rekabetin nispeten daha az olduğu endüstrinin bir numarası olan Mattress, 2013 yılında kurulan online perakendeci Casper'in sektöre adım atmasıyla zor günler yaşamaya başladı.

Casper'ın benzer ürünleri çok düşük maliyet ve kâr fiyatlamasıyla satmaya başlamasıyla Mattress Firm'in fiyat şemsiyesi gittikçe daralmaya başladı. Şirket CEO'su Steve Stagner 700 mağazasının kapatılacağını duyurdu. 

Gelecek günlerde birbirine yakın lokasyonlarda bulunan ve kârlılığı düşük 200 mağazayla kapatmalara başlanacağı belirtilirken ilerleyen aylarda kapatılacak 500 mağazayla bu sayı 700 olacak. Şirketin toplamda 10 bine yakın personeli var.

Matress Firm, 45 ila 60 gün arasında bir yeniden yapılanmayı tamamlamayı hedeflerken, iflas koruma altındayken operasyonlarını sürdürmek için 250 milyon dolarlık finansmanın hazır olduğunu belirtti. Bu süre zarfında çalışanların maaşları ve çalışanlara sağlanan diğer faydaların yanı sıre tedarikçi ödemeleri de sorunsuz devam edecek.

Mattress'i etkileyen bir başka faktörün de 2016 yılında 3.8 milyar dolar karşılığında satıldığı Güney Afrikalı perakende grubundaki muhasebe skandalı olduğu belirtiliyor.

7 milyar doların üzerinde bir bir maliyete ulaşan ve şirket hisselerinde ocak ayından beri yüzde 54 değer kaybetmesine yol açan skandal Steinhoff bünyesindeki 40 kadar perakende markasını da olumsuz etkiliyor. Bunlardan biri olan İngiliz Poundland geçtiğimiz aylarda 25 mağazasını kapatacağını ve işten çıkarmalara gideceğini duyurmuştu.

 

 

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