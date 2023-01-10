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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Kırşehir'de nişan dönüşü ölüm! En acı fotoğraf!
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Nişan dönüşü ölüm! En acı fotoğraf!

Kırşehir'de 10 aracın karıştığı zincirleme kazada annesi 64 yaşındaki Sündüs Yamak ile hayatını kaybeden 29 yaşındaki Görkem Yamak'ın kendi nişan töreninden dönüş yolunda olduğu ortaya çıktı. Trabzonlu anne ve oğlundan geri kazadan 1 gün önceki nişanda çekilen fotoğraf kaldı

Son dakika haberler: Kırşehir'de nişan dönüşü ölüm! En acı fotoğraf!
DHA

Kırşehir'deki kaza, 7 Ocak sabahı Kırşehir- Kırıkkale yolunun Akpınar ilçe girişinde meydana geldi. Buzlanma ve sis nedeniyle şehirler arası yolcu otobüsü ile 3 TIR ve 6 otomobil çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

DHA'da yer alan habere göre zincirleme kazanın ardından polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada 3 çocuk annesi Sündüs Yamak, oğlu Görkem Yamak ile Salih Üstündağ (61) hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Kaza sonrası gözaltına alınan TIR şoförü Mehmet Duman ise tutuklandı.

NİŞANDAN DÖNÜYORLARMIŞ

Bilgisayar mühendisi Görkem Yamak'ın (29), annesi Sündüs Yamak (64) ile Niğde'de yapılan kendi nişan töreninden dönüş yolunda kaza geçirdikleri ortaya çıktı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yan yana toprağa verilen anne ile oğlundan geri kazadan 1 gün önceki nişanda çekilen fotoğraf kaldı. Fotoğrafta Sündüz Yamak, eşi Şeref Yamak ile oğulları Görkem Yamak ve onun nişanlısı Gülay Polat yer aldı.

BABA İLE OĞULUN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan otomobildeki Sündüs Yamak'ın eşi Şeref Yamak ile Görkem Yamak'ın ikizi Gökhan Yamak'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

"ANNENİ AL, GÜVENLİ YERE GETİR" DEMİŞ

Görkem Yamak´ın amcası Şaban Yamak, "Ağabeyim ve yengem, oğulları ile Niğde'ye kız istemeye gitti. Dönüşte sabah İstanbul'a doğru yola çıktılar. Yolda kaza varmış. Bizimkiler de sisten dolayı yavaş gidiyorlarmış ama yolda buzlanma varmış. Önlerinde olan araca çarpmışlar. Bizimkiler yaralanmış, araç da hasar almış. Ağabeyim araçta sıkışmış.

"DURAMAYAN TIR ÇARPMIŞ"

Nişanladıkları oğlu Görkem'e kaza sonrası ağabeyim, 'Anneni araçtan al, indir, güvenli bir yere getir' demiş. Görkem, annesini yol kenarına getirirken buzlanmadan dolayı duramayan TIR, yengeme ve oğluna çarpmış. Onlar, orada hayatlarını kaybetmişler" dedi.

"BU ACININ TARİFİ YOK"

Nişandan kalan son fotoğrafta, anne ile oğlu yan yana.
Nişandan kalan son fotoğrafta, anne ile oğlu yan yana.

Görkem Yamak´ın babaannesi Fatma Yamak ise "Bizimkiler kız istediler, nişan yaptılar ve sonra İstanbul'a yola çıktılar. Yolda başlarına böyle bir kaza gelmiş. Hem gelinimi hem de torunumu o kazada kaybettim. Allah, kimsenin başına vermesin. İçimiz yandı. Gelinim daha köye yeni ev yaptırmıştı. O evden bile hevesini alamadı. Oğlumun aklı başında değil. Daha oğlunun, karısının öldüğünden haberi yok. Bunları duyduğunda ne olacak? Bu acının tarifi yok" diye konuştu.

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