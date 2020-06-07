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Son dakika haberi! Osmaniye’de orman yangını!

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde çıkan orman yangını, ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

osmaniye
İHA

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğütlüdere köyü Kadıoğlu mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören köylüler durumu hemen ihbar etti.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine yangın yerine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekipleri ile arazözler sevk edildi. Çıkan orman yangınına Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 adet arazöz karadan, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 adet yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu orman yangını büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası 1 dönümlük ormanlık ve makilik alan yandı. Soğutma çalışması sürüyor.

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