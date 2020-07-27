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Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da Cemal Metin Avcı tarafından feci şekilde öldürüldü. Gültekin'i yakmaya çalışan ve varile koyup üzerine beton döken zanlı Cemal Metin Avcı tutuklandı.

Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'nin haberine göre, acılı baba Sıddık Gültekin, "Başka faillerin olduğunu düşünüyoruz. Caninin tek başına vahşi cinayeti işlemediğini düşünüyoruz. Aynı zamanda hemşehrimiz olan avukatımız Rezan Epözdemir'in bizi temsil etmesini istedik. Gerçeklerin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inanıyoruz" dedi.

REZAN EPÖZDEMİR DAVAYI ÜSTLENDİ

Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından mağdur ailenin avukatlığını daha önce de Münevver Karabulut ile Nazlı Sinem Erköseoğlu gibi birçok kadın cinayeti dosyasıyla ilgilenen avukat Rezan Epözdemir yapacak. Sosyal sorumluluk gereği mağdur aileye destek olan Rezan Epözdemir, Muğla Adliyesi'ne giderek Pınar Gültekin'in davasını üstlendi.

Epözdemir, "Pınar Gültekin, hayatının baharında ailesinden ve sevdiklerinden koparıldı, yarınları, umutları ve geleceği elinden alındı. Pınar'ı canavarca hisle ve eziyet çektirerek katleden bu cani ve bu hunharca cinayete iştirak eden, suç delillerini gizleyen ve yok eden diğer faillerin tespiti için sonuna kadar hukuki mücadelemizi vereceğiz. Bu konuda acılı ailenin vekil sıfatıyla yanında olup, olayın aydınlatılması ve faillerin hak ettiği cezayı alması için etkili bir hukuki mücadele vereceğiz" diye konuştu.

"TASARLAYARAK YAPTI"

Rezan Epözdemir, davayı üstlenmesinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na 6 sayfalık ek dilekçe verdi. Dilekçede cinayetin tasarlanarak, canavarca hislerle işlendiğini belirtti ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.

KEŞİF YA DA TATBİKAT TALEBİ

Dilekçede cinayetin ardından zanlının soğukkanlı, planlı bir şekilde davrandığı belirtildi, delillerin toplanmasına yönelik ve şüphelinin olay örgüsünü anlattığı keşif ya da tatbikat yapılması istendi.

"TAHRİK İNDİRİMİNDEN FAYDALANMAK İÇİN EZBERLETİLMİŞ İFADELER VERİYOR"

Şüphelinin tahrik indiriminden yararlanmak için ezberletilmiş ifadeler verdiğine dikkat çekilen dilekçede daha önce birçok kadına şiddet davasında karşılaşıldığı gibi şüpheliye haksız tahrik indirimi yapılmaması da istendi.

ŞÜPHELİ KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Dilekçede ayrıca tüm teknik ve adli incelemelerin yapılması talep edildi. Parmak izi, HTS kayıtları, kamera kayıtları, sosyal medya ve Whatsapp yazışmaları da bu kapsamda yer alıyor.

GÜVENLİK NEDENİYLE NAKLEDİLDİ

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, güvenlik nedeniyle Adalet Bakanlığı'nın talimatı ile Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Afyonkarahisar Yüksek Güvenlikli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmişti.

Mağdur aile, olayın ardından verdiği mesaj nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti.