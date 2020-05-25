Son dakika haberler! Polisin alkollü sürücü ile imtihanı: Benim arabam var onunla gideceğim

İHA

Sakarya'da daha önce ehliyetine 2025 yılına kadar el konulan alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı. Ayakta durmakta zorluk çeken sürücü alkol muayenesini reddetti. 10 bin TL üzerinde ceza yazılan sürücü ile polis arasında ilginç diyalog yaşandı. Evine götürülmek istenen sürücü tekrar direksiyona geçmek polise uzun süre direndi.

Kaza, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Dorukkent mevkiinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, daha öncesinde 2025 yılına kadar ehliyetine el konulan Fevzi A., sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen izinsiz bir şekilde aracıyla alkollü bir şekilde yola çıktı. Fevzi A.'nın kullandığı araç bir süre sonra kontrolünden çıkıp, kaldırıma çarptı. Kaza sonrasında olay yerine gelen polis ekiplerini gören Fevzi A., polislerden kaçmak için tarlaya girdi. Yürümekte zorluk çeken vatandaş polisten kaçarken dengesini kaybederek yuvarlandı.

Polis ekipleri alkollü sürücüyü düştüğü yerden zorlukla çıkarttı. Alkol muayenesini reddeden vatandaş ile polis arasında ise ilginç diyalog yaşandı. Ekiplere cezaevinde yattığını iddia eden vatandaş daha sonrasında ise evine götürülmek üzere güçlükle polis aracına götürülmek istenildi. O esnada sürücü Fevzi A, "Benim arabam var onunla gideceğim" derken polis ekipleri ise sürücüyü güçlükle ikna ederek polis otosuna bindirdi.

Ekiplerce evine götürülen Fevzi A.'ya sokağa çıkma kısıtlaması da içerisinde olmak üzere alkollü araç kullanmak ve diğer işlemlerden toplamda 10 bin TL'nin üzerinde cezai işlem uygulandı. Ayrıca, daha öncesinde 2025 yılına kadar ehliyetine el konulan sürücünün ehliyetine 2 yıl daha el konuldu.