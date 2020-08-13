İHA

Olayda, Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden K.A. isimdi kadın, beraber olduğu Mehmet Polat’ı (48) Sivas-Malatya kara yolundaki hafif ticari araçta başından silahla vurduğunu söyleyerek teslim olmak istediğini belirtti.

İHA'nın haberine göre, kişinin kendini ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Polat’ın cansız bedenini buldu. Polat’ın cansız bedeni otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

K.A polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. K.A ilk ifadesinde Polat’ın fotoğrafları ile kendisine şantaj yaptığı için tartışmaya başladıklarını, sinirlerine hakim olamayarak onu vurduğunu söyledi.