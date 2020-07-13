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Habertürk Yazarı Çetiner Çetin, İçişleri Bakanı Soylu ile birlikte Van kırsalında terörle mücadeleyi yerinde görüntüledi. Bölgede önemli açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle bizim gibi mücadele eden bir ülke yok. Bir politika geliştirdik. Terörü kaynağında yok etmek. Hedefimiz de bu coğrafyayı huzura ve barışa kavuşturmak" dedi.

Bu yıl 92 kişiyi ikna edip örgütten kopardıklarını kaydeden Bakan Soylu, bölgede yaptığı açıklamada, "Türkiye'de hemen hemen 21.asrın başından itibaren iyi programlanmış bir sonuçla, bir taraftan jandarma güçleri, emniyet ve sahil güvenlik, bir taraftan TSK, bir taraftan Milli İstihbarat Teşkilatı, bir taraftan da savunma sanayi var.

Hep birlikte bir konsept oluşturdular. Bu konsept, bütün dünyaya örnek bir konsept. Sınırlarının içerisinde ve sınırlarının dışında, bunu demokrasi ve hukuk kuralları içerisinde yapabilen başka bir ülke de yok" ifadelerini kullandı. İşte Çetiner Çetin'in Habertürk TV'deki özel röportajı.