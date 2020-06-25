DHA

Depremin şokunu atlatan vatandaşlar evlerine girip eşyalarının duruma bakarken, depremde evleri hasar görenler de geceyi geçirebilecekleri alanları belirleyip çadırların gelmesini bekliyor.

DHA'nın haberine göre Türk Kızılay Van Şubesi de, vatandaşların yiyecek ve içeceklerini karşılamak için çalışmalara başladı. Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu, depremin hemen ardından çalışmalara başladıklarını söyledi.

Erzurum ve Muştan da ekiplerin Van'a geldiğini belirten Demiroğlu, "İlk başta çocuklarımıza ikramda bulunduk. Ayrıca 5 bin kişilik çorba da dağıtılacak. Kriz merkezinin vereceği bilgiler doğrultusunda da buradaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kızılay olarak buradayız. Şimdilik herhangi bir sıkıntı yok" dedi.