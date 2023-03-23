Yasak aşk iddiası! İstanbul'da yaşandı! Cinayet kamerada!

İzmir sahur vakti ve iftar saati belli oldu!

İstanbul'da karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldüren zanlı teslim oldu - Haberler

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da olay, Esenyurt Aşık Şenlik Caddesi'nde dün sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Savaş Çıkan karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Turan Dikmen 'i bir süre takip ettikten sonra başından vurdu.

OLAY YERİNDE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turan Dikmen'in öldüğü belirlendi.

"PUSUYA YATIYOR, ARKADAN GELİP ATEŞ EDİYOR" Olay yerinde bekleyen saldırgan ise polis ekiplerini bekleyerek teslim oldu. Görgü tanığı Nedim Baskın, "Güvenlik kamerası kayıtlarına baktığımızda vuran her halde pusuya yatmış arkadan hemen geliyor ve ateş ediyor" dedi.

EŞİNİN, MAKTUL İLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ Bu arada Savaş Çıkan'ın polise verdiği ifadede, Esenyurt'ta geçtiğimiz aralık ayında balkondan atlayarak yaralanan eşi M.Ç.'nin Turan Dikmen ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.